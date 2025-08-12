¡Inesperado! Esta es la respuesta de Pratama Arhan sobre Bigmo y la calumnia de Resbobb a su esposa

Yakarta, Viva – El supuesto caso de calumnia que Befell Nurul Azizah Rosiade, hija del vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI OTROS ROSIADEcola larga.

Leer también: La impactante confesión de Azizah Salsha había terminado para hacer un informe a Bareskrim



Azizah informó oficialmente dos podcasters a Policía de investigación criminalDespués de que el nombre fue arrastrado en el tema de la infidelidad viral en las redes sociales. El reportado es el propietario cuenta Tiktok @ibaratbradprittt y la cuenta de YouTube @niceguymo, que se sabe que es manejado por Muhammad Janna alias Bigmo y Adimas Firdaus alias Resbobb.

El abogado de Azizah, Anandya Dipo Pratama, después de hacer un informe en la Policía de Investigación Criminal, el martes 12 de agosto de 2025, dijo que la pérdida obtenida por su cliente era el buen nombre de la familia que estaba empañada.

Leer también: Azizah SaSsha Avisilines Arrastre la cuenta de Tiktok que difundió los chismes calientes debido a la investigación criminal



«Sí, seguramente la desventaja es que se trata del buen nombre de la familia. De la familia Azizah misma, tampoco es bueno», dijo.

Leer también: Mientras lloran, la madre y la resbobb de Bigmo se disculpan hasta que estén listos para besar los pies de Andre Rosiade



DIPO tasa, el contenido entregado por los dos podcasters no solo está equivocado, sino que ha llevado a la opinión pública incorrectamente a sus clientes. De hecho, el esposo de Azizah, el futbolista del equipo nacional indonesio Pratama Arhanllamado furioso.

«Sí, seguramente (Arhan está furioso), si la familia debe estar furiosa. Anteriormente he transmitido a toda su familia aquí, esto es una cuestión de autoestima familiar, el buen nombre de la familia. Esto no es bueno», dijo Dipo.

Espera que este caso pueda ser una lección para los creadores de contenido y Podcaster para no arrojar acusaciones descuidadas en las redes sociales.

«Así que mañana, las cuentas o YouTuber mañana son más cuidadosos.

Para tener en cuenta, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Andre Rosiade, aseguró que su hija, Nurul Azizah Rosiade, informaría la cuenta de Tiktok, era como Bradprittt a la policía. Este paso legal se dio porque la cuenta supuestamente estaba difundiendo una seria calumnia contra Azizah, quien era la esposa del futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan.

«Mi hijo Azizah también quiere informar, una cuenta que difunde calumnias, de modo que la lección es. Más tarde, el abogado informará», dijo Andre en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Anteriormente informó, después del informe, la madre de la madre de Bigmo o Jannah con su hermano, Dimas Firdaus, Alias Resbob, se disculpó con Andre Rosiade.

«Pak Andre Rosiade, soy la madre y Daus de Jannah. Pido disculpas por los eventos que hicieron mis hijos», dijo citado de las piezas de video subidas en la cuenta de Tiktok @suka.

La madre de Bigmo y Resbob también admitió que las acciones de sus hijos fueron puramente su culpa. Porque como madre no podía educar a su hijo para que hiciera un chirrido Azizah salsha.

«Eso es mi culpa, me disculpo al Sr. Andre Rosiade. Eso es todos mis errores, porque mis hijos carecen de la educación de una madre. Pido disculpas Azizah de MBA», dijo.