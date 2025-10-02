Yakarta, Viva – número Timothy Ronald Ahora conocida como una de las figuras más influyentes en el mundo de la inversión y la criptografía en Indonesia.

Leer también: Secretamente, Timothy Ronald y Agatha Chelsea Bangun Kindergarten en Kupang



A la edad de solo 25 años, Timothy logró construir un viaje extraordinario: desde adolescentes simples que venden aceite y pajitas en las escuelas, hasta convertirse en jóvenes inversores que controlan el nuevo sistema financiero basado en blockchain. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Desde la infancia, creo que el conocimiento es la única forma de salir de la pobreza», dijo Timothy en una de las entrevistas, citada el viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Más popular: el cuidado de la piel Reza Gladys se declara ilegal, una lista de la controversia de Timothy Ronald



Esa creencia lo llevó a establecer el ganado a la edad de 19 años, una plataforma de educación de inversión que ayudó a cientos de miles de jóvenes indonesios a conocer el mundo de la inversión y el mercado de capitales.

Sin embargo, el mayor punto de inflexión llegó en 2022. Cuando muchas partes aún dudaban del futuro de los activos digitales, Timothy realmente vio la dirección de un mundo diferente: Bitcoin era la salida del antiguo sistema financiero. Luego fundó la Academia Crypto, que ahora se ha convertido en la institución educativa más grande de Crypto and Bitcoin en Indonesia.

Leer también: 6 Controversia Timothy Ronald, de la sátira sobre la pobreza para llamar a la actividad de Goblok



No solo se detuvo en la educación de los activos criptográficos, Timothy también estableció una plataforma de compra y venta de criptografía llamada Floq junto con Yudhono Rawis, ex CEO de Tokocrypto.

«Si Rothschild construyó la revolución del sistema bancario, quiero convertirme en un pionero de un nuevo sistema financiero», enfatizó.

A través de Ronald Capital, Timothy puso casi todos sus activos en la industria criptográfica. Ronald Capital se refirió como «fondos eternos», que es un activo que no es solo para sí mismo, sino para transmitirse a la próxima generación de Indonesia para construir 1000 escuelas en el área necesitada.

La gran visión es simple pero revolucionario: se convierte en un puente para que los jóvenes indonesios sean financieramente independientes a través de Bitcoin. No es sorprendente que muchos expertos y observadores comiencen a llamarlo «El próximo Warren Buffett».