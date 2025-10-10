Inesperadamente, esta será la respuesta del Fiscal General a la decisión previa al juicio de Nadiem Makarim la próxima semana

Jacarta – Sesión antes del juicio que está en juego en el estatuto jurídico del ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristas), Nadiem Makarim, será sentenciado por un panel de jueces en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta la próxima semana.

Lea también: En secreto, el Ministerio de Educación y Cultura y los proveedores reembolsan dinero por carcasas de Chromebook



oficina del fiscal general (Ministro de justicia) asegúrese de recibir cualesquiera que sean los resultados. O es rentable o confirma la condición de sospechoso de Nadiem. Así lo reveló el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna.

«Cualquiera que sea la decisión, respetaremos lo que está claro. Sí, esperamos que, dado que este juicio aún está en curso, esperamos que la decisión sea lo más justa posible», dijo el viernes 10 de octubre de 2025.

Lea también: La Cámara de Representantes insta a Kajari Occidental a ser procesado por presunta malversación de dinero en un caso de inversión fraudulenta





Jefe de la Fiscalía General de Penkum, Anang Supriatna

Según Anang, la audiencia previa al juicio propuesta por Nadiem fue propicia. Ambas partes, tanto el demandante como el demandado, han presentado sus respectivos peritos y pruebas.

Lea también: Kajari, en el oeste de Yakarta, despedido por malversación de dinero procedente de pruebas del caso del robot comercial Fahrenheit, pero no ha sido sentenciado



«Lo que está claro es que la instrucción ha ido bien e incluye la presencia del solicitante y también hemos presentado peritos incluyendo pruebas», dijo.

Anteriormente se informó que el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek) Nadiem Makarim presentó una demanda previa al juicio por su condición de sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

La demanda previa al juicio se presentó en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, en el sur de Yakarta, el martes.

«Hoy la lista de peticiones previas al juicio está a nombre del Sr. Nadiem Makarim. El objeto de la demanda es la determinación del sospechoso y la detención», dijo la abogada de Nadiem, Hana Pertiwi.