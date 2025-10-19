Inesperadamente, esta es la respuesta de Ridwan Kamil al enterarse que Lisa Mariana era sospechosa

Jacarta – Investigadores de la Dirección Cibernética de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional han designado oficialmente al celebridad. mariana lisa como sospechar. En respuesta a eso, Ridwan Kamil elige mantener la calma.

Lea también: Lisa Mariana se convierte oficialmente en sospechosa de difamación del buen nombre de Ridwan Kamil, ¡será examinada mañana!



A través de su abogada, la musulmana Jaya Butarbutar, pronunció un mensaje breve pero significativo. Dijo que su cliente dijo que «la verdad encontrará su propio camino».

«Se limitó a decir que la verdad encontrará su propio camino y agradeció el trabajo de los investigadores de la Policía Nacional que trabajaron profesionalmente aportando pruebas jurídicas», dijo, citado el lunes 20 de octubre de 2025.

Lea también: Corrupción crediticia ficticia en bancos estatales: hasta miles de millones de rupias desaparecidas, 8 sospechosos y 3 fugitivos



Muslim enfatizó que desde el principio su cliente optó por la acción legal, no por la opinión pública. Todas las acusaciones contra RK, dijo, fueron refutadas científicamente después de que los resultados de las pruebas de ADN indicaron que el hijo de Lisa Mariana no era el resultado de una relación con Ridwan Kamil.

Lea también: Hace mucho tiempo que no hay noticias, ¿qué pasó con Lisa Mariana en el caso Ridwan Kamil?



«Porque legalmente hemos encontrado elementos criminales para el presunto acto criminal de difamación cometido por LM contra nuestro cliente, el señor RK. Una vez más, esto es una prueba de que los investigadores están trabajando profesionalmente para resolver el caso en el ámbito de la ley», dijo.

Anteriormente informado, Bareskrim Polri nombró oficialmente a Lisa Mariana como sospechosa en el supuesto caso de difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK). El estatus de sospechoso se determinó después de que los investigadores llevaron a cabo una serie de exámenes a Lisa.

El jefe de la Subdirección I de la Dirección de Delitos Cibernéticos, Bareskrim Polri, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, dijo que su partido había enviado una citación para el examen de Lisa como sospechosa para el lunes 20 de octubre de 2025.

«Mañana LM será citado como sospechoso», dijo Rizki a los periodistas el domingo 19 de octubre de 2025.

Para su información, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales.

El informe está registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional. Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron.