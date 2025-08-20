Industrial Light and Magic’s Top 5 mejores creaciones desde T-Rex hasta Digital Yoda

Durante 50 años, el equipo de Industrial Light & Magic ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica en la narración de historias.

Todo comenzó cuando George Lucas se dio cuenta de que ninguna instalación podría entregar lo que tenía en mente para «Star Wars», por lo que nació la división de efectos visuales de Lucasfilm, Industrial Light & Magic. Desde entonces, los dinosaurios, Yoda digital, cyborgs y tentáculos de agua son algunas de las creaciones de la compañía que

han cambiado el mundo de los efectos.

En celebración de 50 años, el director creativo de ILM, Rob Coleman, desglosa cinco de sus mejores creaciones.

Davy Jones

«Es un personaje increíble», dice Coleman sobre el personaje que apareció por primera vez en «Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto». «La marca de alta agua en esa película fue que se basa en la actuación de Bill Nighy. Hal Hickel, el supervisor de animación, y John Knoll, el supervisor de efectos visuales, trabajaron con Gore Verbinski en garantizar que los animadores de ILM estaban aprovechando lo que Bill trajo a esa actuación.

Rango

Rango

Luz industrial y magia

«Ilm como empresa, y en particular, los animadores, estaban listos para asumir esta asombrosa característica animada. Esta fue una colaboración entre Johnny Depp, quien expresó y actuó a Rango. Usamos la captura de movimiento. Johnny y los otros actores están realizando, y han limitado los accesorios limitados, pero están actuando a los animadores. Johnny lo estaba haciendo físicamente, y los animadores agregaron su sabor encima «.

Stich – acción en vivo

Disney

«La característica animada es amada. Cuando estás entrando en un personaje que el público ya ama, y los estás haciendo de un personaje dibujado a mano a tridimensional, la audiencia tiene que creer que están en el mismo espacio. Nuestro equipo estudió la película original y luego hizo su interpretación. Eso es lo que siempre estamos haciendo en la animación: estamos tratando de respirar un poco de humanidad e intentando hacer que estas cosas realmente no se sientan vivas.».

T-rex

“ILM estaba haciendo un trabajo asombroso antes del ‘Jurassic Park’. Piense en el T-1000 [in “Terminators 2”] O la serpiente de agua en ‘The Abyss’, Ilm está parado sobre sus hombros mientras se preparaba para enfrentarse a los dinosaurios.

«Esos originalmente iban a ser StopMotion o Puppet Animation, pero hay un grupo en ILM que realmente innovaba con los gráficos de computadora en el período previo. Presentaron una versión del T-Rex

como un conjunto de huesos caminando en un campo de vivienda. En ese momento, [“Jurassic Park” director] Steven Spielberg reconoció que las cosas estaban cambiando en el mundo de los efectos visuales y el cine en general. Entonces, un pequeño equipo de seis animadores en esa película, y un equipo de 40 artistas en el departamento de gráficos por computadora de ILM creó un trabajo bastante notable, incluido el T-Rex. Usted creía completamente, como miembro de la audiencia, que estaba allí y estaba persiguiendo a Jeff Goldblum, y él estaba en peligro real porque podíamos ver lo que le había hecho al Jeep y lo que le hizo al abogado. «Es un honor para la gente de ILM continuar y desarrollar ese dinosaurio y versiones de eso a medida que avanza en las diversas películas. Nos encanta porque es una conexión con nuestra historia.

Yoda

Yoda era una barra alta para superar mi libro. Yoda era una marioneta en ‘The Empire Strikes Back’, realizada mágicamente por Frank Oz. Mientras me preparaba para hacer Yoda digital, se trataba de tratar de equilibrar la esencia del personaje. Frank Oz realizó la voz nuevamente para Yoda. Entonces tuvimos eso a través de la línea. Recibí muchas aportes de Frank. No quería hacerlo diferente. Quería honrar lo que había venido antes y luego modernizarlo y hacer que sea consistente. Inicialmente, iba a ser digital porque no había forma de hacer la pelea de sable de luz Yoda como títere. Al final resultó que era completamente digital en ‘Star Wars: Attack of the Clones’.