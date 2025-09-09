Industria local, el gobierno presiona para su aprobación

BrasilLos sectores de producción y distribución independientes y los expositores locales están presionando a su Congreso para que pase este año la regulación VOD que destinará más dinero para las producciones independientes y establecerá cuotas para películas locales y programas de televisión en servicios de transmisión.

Tienen el respaldo de la administración del presidente Lula da Silva, pero el gobierno no posee la mayoría del Congreso, donde más de un proyecto de ley que regula VOD está en discusión desde 2017.

En la otra esquina NetflixVideo de Amazon Prime, Disney+Max y GloboplayEl servicio de transmisión del gigante de los medios locales Globo, creado en March Strima, una asociación para representar sus intereses.

Más de 750 productores locales, directores, actores, guionistas y otros trabajadores de la industria firmaron a principios de agosto una carta pública en apoyo del proyecto de ley 2331/22, que fue dirigido al presidente Lula, la Cámara de Representante Hugo Motta y otras autoridades. La lista de firmantes incluye a Helmer Walter Salles y Star Fernanda Torres de «Estoy todavía aquí», Helmer Kleber Mendonça Filho y Star Wagner Moura de «El agente secreto» y el director Fernando Meirelles («Ciudad de Dios»).

La carta dice que «Brasil es actualmente el segundo mercado global más grande para plataformas de transmisión internacionales, pero carece de mecanismos regulatorios que garanticen los compromisos financieros, de programación y de propiedad intelectual compatibles con esa posición».

El proyecto de ley 2331/22, redactado por la representante del Congreso Jandira Feghali, establece que los servicios de transmisión tendrán que pagar un impuesto de condecina del 6% sobre sus ingresos brutos en Brasil.

Los ingresos de Condecine se alimentan con el fondos setorial audiovisual (FSA), el principal fondo de incentivos del país para la producción independiente que también financia la distribución y la infraestructura de exhibición.

Según el proyecto de ley, los streamers podrán usar parte de su impuesto de condecina debido para licenciar contenido independiente brasileño para sus plataformas. En estos casos, la propiedad intelectual de las películas y programas de televisión con licencia permanecerá con las compañías de producción independientes.

El proyecto de ley también establece que los streamers deben tener en sus catálogos un mínimo del 10% del contenido brasileño, y establece criterios de prominencia para películas locales y programas de televisión, que deben ser visibles en sus plataformas.

«La resistencia más fuerte al proyecto de ley proviene de otro sector muy poderoso, que también es parte de esta regulación: plataformas de intercambio de videos, especialmente YouTube y Meta. También están incluidos en el proyecto de ley de la regulación VOD, porque hay contenido audiovisual profesional que se monetea a través de la publicidad», dijo Gabriel Portela, un especialista en las políticas públicas audiovisuales que será un hablante en un panel dedicado a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir a discutir el problema de discutir el problema de discutir el problema. Expociar 2025, que tiene lugar en Sao Paulo durante el 30 de septiembre-octubre. 3.

Los representantes del Congreso aliados a los grandes técnicos han bloqueado la aprobación del proyecto de ley en la Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes. La opción más viable para avanzar con el proyecto de ley, dijo Portela, es fusionarlo con otro proyecto de ley que también trata con la regulación de VOD. El proyecto de ley 8889/17 está en discusión en la Cámara desde 2017 y está listo para ser votado. En la carta a las autoridades, los cineastas sugieren que Feghali escribe el borrador final de los proyectos de ley fusionados.

«El cabildeo contra la aprobación del proyecto de ley es fuerte. No será fácil. Otro factor de complicación es que tendremos elecciones presidenciales en 2026 en Brasil, lo que involucrará en gran medida al Congreso. Por lo tanto, es esencial alcanzar un proyecto de ley de consenso que se puede aprobar este año», dijo Portela.

Si se aprueba con el 6% de impuestos de condecina establecido en el borrador de Feghali, según un estudio del Ministro de Economía de Brasil, habrá un impacto anual estimado de aproximadamente R $ 4 mil millones ($ 727 millones) en el sector de producción independiente, dijo Portela. Esta cantidad se dividirá en ingresos para las licencias de la FSA y los streamers para sus plataformas.

Como referencia, tradicionalmente el monto total asignado anualmente a FSA alrededor de R $ 1 mil millones ($ 181.8 millones).

Igor Kupstas, director del distribuidor O2 Play, destaca el hecho de que fue un error no regular VOD hace más de 10 años, cuando las primeras plataformas de transmisión se lanzaron en Brasil.

«Fue un error histórico que cometimos. Deberíamos haber creado, de alguna manera, una estructura que de alguna manera regulaba estos servicios y proporcionó recursos para desarrollar nuestra industria», dijo Kupstas a Variedad.

También enfatizó nuevamente que la prioridad es llegar a un acuerdo este año, un conjunto de reglas de consenso que eventualmente podrían mejorarse.

«Me encantaría poder tener una discusión constructiva sobre cómo podemos hacer un buen uso de estos recursos para desarrollar el mercado brasileño, mejorar la infraestructura y producir más películas con potencial de taquilla», agregó.

El otro punto clave del reglamento VOD, dijo Marcio Fraccaroli, director general de la compañía de producción de distribución Paris Filmes, es la ventana de exposición para películas con licencia de los streamers.

Los expositores y distribuidores locales se quejan de los contratos de licencia de los streamers a menudo interrumpen la carrera teatral de las características. Las ventanas teatrales cortas son un gran golpe para el sector de la exhibición, que todavía se está recuperando del cierre durante la pandemia.

El proyecto de ley 2331/22 establece una ventana teatral mínima de 63 días (nueve semanas), lo que representa una mejora en relación con las prácticas de mercado actuales, pero es menor que lo que exigen los expositores y distribuidores.

«El ideal sería una ventana de 90 días. Iría por 90 días. Pero 75 días es razonable», dijo Fraccaroli Variedad. «Pero lo que realmente importa es llegar pronto a un acuerdo de regulación, que, estoy seguro, será bueno para nuestra industria, pero también para los streamers, que tendrá más contenido brasileño y atraerá a nuevos suscriptores».