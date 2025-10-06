Industria de procesamiento de Topang 72 por ciento de la exportación de agosto

Yakarta, Viva – Ministro de Industria, dijo Agus Gumiwang Kartasasmita, industria de procesamiento El no petróleo y el gas han contribuido con 72.55 por ciento del total exportar Indonesia en Agosto de 2025Según lo informado por la Agencia Central de Estadísticas (BPS) hace algún tiempo.

Cuando se ve en números, el valor de exportación alcanza los US $ 13.22 mil millones o alrededor de Rp 218 billones (suponiendo un tipo de cambio de Rp 16,500 por US $).

«Este logro muestra que la industria del procesamiento de gases y gases que desempeña un papel estratégico en el mantenimiento del rendimiento de la exportación, al tiempo que fortalece la estructura económica nacional», dijo Agus en su declaración, lunes 6 de octubre de 2025.

Ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita

Agregó, en agosto de 2025, las exportaciones de la industria de procesamiento de petróleo y gas aumentaron un 7,91 por ciento en un alias anual año tras año (interanual) en comparación con el mismo período del año anterior.

Acumulativamente, durante todo enero-agosto de 2025, el valor de exportación total alcanzó los US $ 104.43 mil millones o alrededor de Rp 1,723 billones, equivalente al 71.32 por ciento de las exportaciones nacionales totales.

Por otro lado, el sector de la industria química, farmacéutica y textil (IKFT) también registró un crecimiento del 6.70 por ciento (interanual).

«Y muestra su contribución como una de las fuerzas impulsoras del crecimiento económico nacional», dijo.

Del mismo modo, el Secretario de la Dirección General de la industria química, farmacia y textil del Ministerio de Industria, dijo Sri Bimo Pratomo, el logro fue un resultado tangible de fortalecer la estructura de la industria nacional, mejorar el rendimiento de las exportaciones y el apoyo político consistente.

El sector IKFT seguramente contribuirá al 3.82 por ciento al PIB nacional, lo que muestra el papel estratégico de este sector como una motocicleta para apoyar el crecimiento económico nacional inclusivo y sostenible.

«El rendimiento positivo del sector IKFT está respaldado por varios subsectores que crecen significativamente, por ejemplo, como la industria de excavación no lógica que registra el mayor aumento de 10.07 por ciento en el segundo trimestre de 2025», dijo.