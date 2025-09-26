Industria de cigarrillos 6 millones de trabajadores, se confirma que el especial de impuestos 2026 no se eleva

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Asegurar un aumento en las tarifas de impuestos especiales del producto de tabaco o impuesto sobre el cigarrillo Que está planeado en 2026, cancelado aplicado.

«En 2026 no aumentamos la tasa de tasa», dijo Purbaya en los medios de comunicación en la oficina del Ministerio de Finanzas de Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

«Una cosa que discutí con ellos, ¿necesito cambiar las tasas del cargo en 2026? Dicen, siempre y cuando no se cambie lo suficiente. Sí, no estoy cambiado», dijo Purbaya.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Respondiendo a este asunto, Wijayanto Samirin, economista senior y el Consejo de Expertos de la Asociación de Empleadores de Indonesia (APindo), recibió la bienvenida. Según él, la tarifa de impuestos especiales que es demasiado alta en realidad fomenta la circulación cigarrillos ilegales.

«El alto especial de impuestos hace que el negocio de cigarrillos ilegales sea más rentable. De los cigarrillos ilegales, el potencial de los ingresos estatales perdidos se estima en RP15-25 billones por año», dijo Wijayanto en una declaración escrita el sábado 27 de septiembre de 2025.

Hizo hincapié en la solución principal no solo en la cantidad de tarifa, sino también la aplicación de la ley consistente. «Cuanto mayor sea el impuesto especial, más atractivo para el negocio de cigarrillos ilegales. Por lo tanto, la clave no está en los aranceles, sino en la aplicación de la ley», dijo.

DPR solicita un crecimiento económico inclusivo

Desde el lado legislativo, el miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes, Xi Kamrussamad, enfatizó el papel de Purbaya en la creación de un crecimiento económico de calidad. Él consideró que cada 1 por ciento del crecimiento económico podría abrir idealmente 950 mil empleos.

«El crecimiento económico no es solo una serie de estadísticas, sino que debería reducir claramente la pobreza y el desempleo», dijo.

Como información, en este momento, Iht Absorbe alrededor de 6 millones de trabajadores, tanto directa como indirectamente. Por lo tanto, varias partes recuerdan que las políticas fiscales en el futuro no sacrifican la continuidad de los negocios y el bienestar de millones de trabajadores que dependen de este sector.