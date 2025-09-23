Industria brasileña para lanzar FICA, Plan de desarrollo

RIO DE JANEIRO, Brasil – Los líderes de cine y televisión lanzarán la Federación Audiovisual de la Industria y el Comercio (FICA) el 6 de octubre durante Riomarket, la sección de negocios del Río International Film Fest, dijo Walkiria Barbosa, directora ejecutiva de Río Fest, y de Marketing y Presidente de Fica.

El objetivo principal de FICA es avanzar en la consolidación de una política estatal para el sector audiovisual de Brasil, planeado transversalmente e inspirado en modelos internacionales exitosos, como la de Corea del Sur.

El año pasado, el grupo de líderes del sector que ahora están lanzando FICA presentó al Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicio (MIDC) de Brasil, un plan para el desarrollo sostenible del sector de cine y televisión del país. MIDC luego lo incorporó a la nueva industria Brasil (NIB), el amplio plan de desarrollo para el país de la administración del presidente Lula da Silva.

La Fuerza de Tarea Audiovisual de NIB ya celebró tres reuniones y aprobó una serie de propuestas que se presentarán el 6 de octubre en Riomarket, junto con el lanzamiento de FICA.

«Las propuestas incluyen nuevas líneas de crédito para el sector, políticas para impulsar la industria de los juegos y las exportaciones de películas brasileñas y programas de televisores, medidas contra la piratería, incentivos para la innovación y la creación de un gobierno del sector, entre otros», dijo Barbosa a Barbosa. Variedad.

En la sesión del 6 de octubre, agregó, MPA lanzará el estudio de Oxford Economics «A Contribuição Econômica da Indústria Audiovisual No Brasil EM 2024» (La contribución económica de la industria audiovisual en Brasil en 2024), que tiene datos extensos sobre la película local y la industria del televisor.

Barbosa dijo que Corea del Sur es la inspiración de las propuestas de Fica para el desarrollo del poder blando de Brasil.

«En unas pocas décadas, Corea del Sur evolucionó de un país desconocido a una película, serie y súper poder musical. Cuando promueves la cultura de un país en todo el mundo, también promueves sus productos, desde televisores Samsung y autos Hyundai», enfatizó.

La consultora del Reino Unido, Amanda Groom, que trabajó para las agencias gubernamentales de Corea del Sur y ayudó a implementar las políticas exitosas que llevaron al surgimiento de la industria de cine y televisión del país asiático, asistirán a la sesión de lanzamiento de FICA y ofrecerá una conferencia en Riomarket el 7 de octubre.

Barbosa dijo que le gustaría tener eventualmente la contribución del novio en el esfuerzo de Brasil para desarrollar su industria, aprovechando su experiencia en Corea del Sur. El novio es fundador y director gerente del puente.

La Junta Directiva de FICA cuenta con representantes de todos los subsectores de cine y televisión, incluidos Marcos Barros, CEO de los principales expositores Cinesystem y presidente de la Asociación Brasileña de Expositores Multiplex (Abraplex); Marcos Attberg, CEO de la productora Lndiana; Fábio Lima, CEO de Indie Specialty Channel Network Sofa; Leonardo Edde, presidente de la compañía cinematográfica de Río Riofilme; y Marcio Fraccaroli, director general de distribuidor y productora Paris Filmes.