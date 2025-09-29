Indra Sjafri usa la herencia de Vanenburg para los Juegos Sea 2025

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia U-23, Indra SjafriAsegurarse de que el equipo de la Copa AFF U-23 de 2025 y la calificación de la Copa Asiática Asiática 2026 serán el marco del equipo para enfrentar los Juegos SEA 2025.

Leer también: Fam admite errores después de la sanción de la FIFA



«Los jugadores que recibieron horas de vuelo ayer en AFF y tres veces en AFC, puedo asegurarme de que el equipo sea un marco de equipo para los Juegos SEA», dijo Indra en Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Según Indra, esta decisión se tomó debido a la regulación apropiada y la edad de los jugadores. Aun así, también abrió oportunidades para agregar otros nombres que se consideraron los más adecuados.

Leer también: Resultados completos de los jugadores del equipo nacional indonesio en Europa, desde Jay Idzes hasta Calvin Verdonk



De esa manera, jugadores como Kadek Alel, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, a Jens Raven probablemente entrarán en el equipo. Otros nombres como Marselino Ferdinan también tienen una gran oportunidad para fortalecer a Garuda Muda.

Indra reveló Pssi ha registrado 50 nombres de jugadores para los Juegos Sea 2025. De ese número, solo se seleccionarán 23 jugadores para ingresar al equipo final. Como etapa inicial, se llamarán a hasta 32 jugadores para participar en el campamento de entrenamiento (TC) que se llevará a cabo a partir del 3 de octubre.

Leer también: El jugador del equipo nacional indonesio Jay Idzes está criando, Sassuolo Libas Udinese



«Esperamos que todos los jugadores puedan unirse, especialmente este TC coincide con la jornada de la FIFA. Gracias al Presidente y la Administración de PSSI por este mandato, si Dios quiere, correremos lo más bien posible», dijo Indra.

También pidió pleno apoyo de los medios de comunicación y la comunidad. «Espero que los amigos de los medios y el apoyo de la comunidad. Espero que podamos repetir los logros hace dos años», dijo.