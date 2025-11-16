Indra Sjafri se niega a ser comparada con Gerald Vanenburg

Jacarta – Entrenador de la selección nacional sub-23 de Indonesia, Indra Sjafrienfatizó que su equipo no se puede comparar con el equipo de la era Garuda Muda. Gerald Vanenburg. Esto se transmitió después de que Indonesia perdiera 0-3 ante Mali U-23 en un partido de prueba en el estadio Pakansari de Bogor, el sábado 15 de noviembre de 2025.

«Sí, por supuesto que este equipo es diferente al de ayer», dijo Indra en rueda de prensa, citado por Antara.

El equipo de Vanenburg, que también contaba con muchos jugadores que ahora vuelven a ser dirigidos por Indra, fracasó en dos eventos importantes: el Campeonato de la ASEAN Sub-23 (Copa AFF Sub-23) y la Clasificación para la Copa Asiática Sub-23 de 2026.



Indra Sjafri, entrenadora de la selección nacional sub-23 de Indonesia

Aunque las eras de los entrenadores son diferentes, se dice que los dos equipos tienen una similitud sorprendente: ambos tienen problemas en la productividad de goles.

Bajo la tutela de Indra, Garuda Muda sólo marcó dos goles en tres partidos de prueba. Mientras tanto, la era Vanenburg registró cuatro partidos sin goles en ocho partidos, incluida una derrota por 0-1 ante Vietnam en la final de la Copa AFF Sub-23.

No marcar un gol también fue un factor importante en la eliminación del equipo de Vanenburg en la clasificación para la Copa Asiática Sub-23, cuando acabó enfrentándose a Laos y Corea del Sur.

Indra también destacó que no se puede hacer una comparación entre los dos equipos simplemente porque la composición de los jugadores es diferente.

«En los jugadores también hay diferencias. Hay muchas diferencias. Hay varios jugadores extranjeros que entraron, concretamente Ivar, Mauro. Así que creo que el partido de ayer en la clasificación no pudo ser la medida», explicó.

Indra también destacó que la calidad de los oponentes en el juicio contra Mali era muy diferente a la que se enfrentarían a continuación Juegos del mar 2025 Tailandia el próximo mes. Consideró que las respuestas de muchos jugadores no fueron apropiadas y aún necesitaban mejoras.



El capitán de la selección indonesia sub-23, Ivar Jenner, contra Mali

«Y tampoco se puede comparar. A la espera de la calidad que enfrentamos en los SEA Games, no es así, tampoco puede ser esa respuesta. Lo importante es que de los equipos contra los que jugamos, cuya calidad es realmente buena, hay una serie de cosas en las que nuestra respuesta no es la correcta», dijo Indra.

«Lo que tenemos que mejorar en términos de productividad también es el número de oportunidades pero no de objetivos, tal vez esas sean cosas en las que realmente tenemos que mejorar», añadió.