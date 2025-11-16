¡Indra Sjafri revela dos errores fatales que provocaron que la selección sub-23 de Indonesia fuera masacrada por Mali!

Jacarta – Entrenador Selección Nacional de Indonesia sub-23, Indra Sjafrifinalmente habló después de que su equipo sufriera una derrota por 0-3 ante Malí en un partido de prueba en el estadio Pakansari, el sábado 15 de noviembre de 2025. Aunque el resultado fue amargo, Indra destacó que el desempeño de su equipo no fue del todo decepcionante.

Indra dijo que Dony Tri Pamungkas y sus colegas todavía mostraron cosas positivas a pesar de que el resultado final no fue a favor de Indonesia.

Según Indra, Garuda Muda fue lo suficientemente valiente como para aceptar el estilo de juego de Mali, que se basaba en el físico y la velocidad. Sin embargo, en este partido aún se encontraron pequeños errores que fueron fatales. Indra destacó dos momentos cruciales que cambiaron el rumbo del partido.



Indonesia Sub-23 bombardeada por Mali 0-3

El primer error se produjo en una situación a balón parado. «Bueno, hubo un error, un gol en una jugada a balón parado. Creo que se puede superar», dijo Indra.

Otro error fue el de Kakang, que perdió el balón mientras dirigía el juego. «Y también está Kakang, quien cuando dirigió fue tomado una vez y de inmediato», continuó.

El técnico de 61 años no hizo la vista gorda ante la calidad de Mali, que está muy por encima de la media de los equipos del Sudeste Asiático. Según él, el nivel de juego de Mali hace que cada pequeño error sea castigado inmediatamente.

«De hecho, si jugamos contra un rival de calidad como Mali, incluso el más mínimo error nos afectará negativamente», explicó el exjugador del PSP Padang.

Sin embargo, Indra destacó que no cundió el pánico en la concentración de la Selección Sub-23. Para él, este partido de prueba es un importante material de evaluación antes de competir en Juegos del mar 2025 el próximo diciembre.

«Lo que queda claro del partido que jugamos esta noche es que hay muchas cosas que tenemos que mejorar para llegar a los SEA Games. Y tampoco se puede comparar, la calidad que enfrentaremos en los SEA Games no será así», dijo.

«Lo importante es que la calidad del equipo contra el que jugamos sea buena. Hay varias cosas en las que nuestra respuesta no fue la adecuada. Así que eso es lo que tenemos que arreglar», afirmó.