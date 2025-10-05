Indra Sjafri registró a Marselino Ferdinan para Juegos SEA 2025

VIVA – Entrenador Equipo nacional U-22 Indonesia, Indra Sjafri, confirmó el nombre Marselín Ferdinan permanece incluidos en la lista de jugadores preparados para Juegos de mar 2025 En Tailandia.

Aunque no llamó al equipo senior del equipo nacional de Patrick Kluivert, el centrocampista de 21 años se incluyó en los 50 jugadores que habían sido registrados para el evento deportivo más grande en el sudeste asiático.

«(Marselino) no ha sido llamado, no llamado. Entró en los 50 jugadores que registramos, y estamos abiertos a todos los jugadores en la lista», dijo Indra Sjafri durante el entrenamiento abierto en el estadio Madya, Gelora Bung Karno, Yakarta, viernes.

En la actualidad, Marselino todavía está fortaleciendo el Club de Trincheras de los Estados Unidos en Eslovaquia. Anteriormente no fue llamado al equipo de equipo nacional senior que compitió en los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026 contra Arabia Saudita e Irak.

Según el gerente del equipo nacional, Sumardji, la ausencia de Marselino fue causada por una lesión en los isquiotibiales experimentadas durante un partido de juicio contra el Líbano el mes pasado.

«Marselino todavía está en el proceso de curación debido a los isquiotibiales cuando la última vez contra el Líbano (jornada de la FIFA)», dijo Sumardji en el aeropuerto de Soekarno-Hatta.

Además de Marselino, Indra también registró a Muhammad Kafiatur, que actualmente todavía está en la recuperación de la lesión. Del total de 50 jugadores, hasta 16 de ellos no se han unido al campamento de entrenamiento (TC).

«A pesar de que todavía está lesionado, las oportunidades para que Marselino y Kafiate participen en TC en noviembre sigan siendo abiertas», dijo Indra.

El entrenador original de West Sumatra insistió en que, desde la lista de 50 jugadores, solo 23 de los mejores nombres se llevarán a Tailandia.

«De los 50 jugadores, buscaremos a los 23 mejores jugadores para fortalecer el equipo en los Juegos SEA», dijo.

Experiencia de Marselino en Garuda Muda

Marselino no es una figura nueva en el escuadrón de Garuda Muda. Se convirtió en una parte importante del éxito del equipo nacional indonesio U-22 ganó la Medalla de Oro de los Juegos SEA 2023 en Camboya.

De los seis partidos que Indonesia jugó en ese momento, Marselino actuó cinco veces como titular con un puntaje de dos goles y una asistencia. En el último partido contra Tailandia, jugó hasta el tiempo extra y ayudó a Indonesia a ganar un deslizamiento de tierra a ganar 5-2.