Indra Sjafri mostró alguna vez derrotando al equipo nacional argentino a Patrick Kluivert: estaba sorprendido

Yakarta, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio U-22 para Juegos SEA 2025, Indra Sjafri Cuente abiertamente los momentos más memorables a lo largo de su carrera a un nivel temprano de edad para Patrick Kluivert.

«Alhamdulillah, me reuní directamente con el entrenador Patrick y discutí», en el estadio Bung Karno Madya, Yakarta, citado TVONENEWSMiércoles 1 de octubre de 2025.

Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert

En esta ocasión, Indra compartió la historia del éxito del equipo nacional indonesio Sub-20 superando Argentina U-20 en la Tierra de Seúl en la Copa US 2024.

«Dije que el equipo U-20 indonesio había derrotado a Argentina, él (Kluivert) se sorprendió. Incluso pidió inmediatamente una grabación del partido», dijo Indra.

Great Garuda Sorpresa Young

La victoria de Garuda Muda sobre Argentina U-20 el 28 de agosto de 2024 se ha convertido en un hito histórico. Además de tratar con oponentes de clase mundial, estos resultados son pruebas de que el fútbol joven indonesio puede competir en el escenario internacional.

Según Indra, Kluivert parecía increíble de este logro. Curiosity hizo que la leyenda holandesa solicitara inmediatamente un video del partido mientras intercambiaba números de teléfono con Indra para establecer una comunicación más intensa.

«Había dicho, feo como este equipo nacional U-20 que alguna vez derrocaremos a Argentina, y se sorprendió. Pidió un video, luego intercambiamos números. En el futuro, habrá una reunión conjunta y el personal de entrenamiento U-20 también puede aprender del equipo senior», continuó Indra.

Papel estratégico de Indra Sjafri

Aunque ya no es el entrenador en jefe del U-20, la posición de Indra sigue siendo vital en Pssi. Como director técnico, es responsable de garantizar la ruta de desarrollo de jugadores desde U-17 hasta el equipo senior en armonía. Indra enfatizó que estaba listo para liberar jóvenes talentos al equipo de Patrick Kluvert si fuera necesario.

Nombres como Jens Raven, Kadek Arel y Dony Tri Pamungkas están incluidos en el radar para el ascenso a niveles de alto nivel. Indra enfatizó que la consistencia de la visión entre el nivel del equipo nacional es muy importante para desarrollar una fortaleza a largo plazo.

«Estoy de acuerdo, todo debe ser una línea, una visión. Esa es la clave para construir el equipo nacional en su conjunto», dijo.