Indra Sjafri manejó oficialmente el equipo nacional de Indonesia en los Juegos SEA de 2025

Yakarta, Viva – Indra Sjafri designado por Pssi convertirse en entrenador Equipo nacional indonesio U-23, quién competirá en Juegos de mar 2025 en diciembre.

PSSI anunció la decisión a través de una conferencia de prensa en Yakarta el lunes.

«Estamos listos para ser parte del contingente indonesio que competirá en los Juegos SEA de 2025. Finalmente, se decidió quién lideraría al equipo nacional indonesio en los Juegos SEA de 2025 fue el entrenador en jefe del Sr. Indra Sjafri», dijo el vicepresidente de PSSI, de PSSI, Se practica Zainudin.

Zainuddin dijo que una de las bases del nombramiento de Indra como entrenador para los Juegos SEA fue el éxito del arquitecto del equipo para traer al equipo nacional indonesio para ganar la medalla de oro en los Juegos SEA 2023.

Indra también dio la bienvenida a la responsabilidad.

«Este es el deber del estado. Si quieres estar cómodo, me he convertido en un héroe que terminó la espera de 32 años (ganando la medalla de oro del Sea Games). Pero porque este era el deber del estado, porque como se había transmitido Waketum, cualquiera que sea el resultado, estaba listo con esta tarea», dijo Indra.

En ese momento, el equipo nacional indonesio U22 terminó la medalla de oro de Sea Juegos de 32 años, después de ganar la medalla de oro en los Juegos SEA de 1991. El equipo nacional indonesio ganó un tiroteo de 5-2 sobre Tailandia en el partido final.

Con este logro, Indra completó sus logros en el grupo de edad de los grupos de edad. Anteriormente había traído el equipo nacional de U22 y el equipo nacional U19 hicieron logros a nivel del sudeste asiático. (Hormiga)