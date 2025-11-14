Indra Sjafri descarta a tres jugadores de la diáspora para los SEA Games de 2025

VIVA – Tres jugadores de la diáspora amenizaron el entrenamiento Equipo Nacional Indonesia Sub-22 en el estadio Madya, Yakarta, para los SEA Games 2025.

Se trata de Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda y Muhammad Mishbah. Los tres ya tienen pasaportes indonesios, por lo que no requieren proceso de naturalización.

Luke Xavier Keet juega actualmente para el segundo club de casta de la liga griega, GS Ilioupolis, y juega como extremo izquierdo. Mientras tanto, otros dos nombres, Reycredo Beremanda y Muhammad Mishbah, juegan en la Liga de Filipinas con el Aguilas UMak. Reycredo también juega como extremo izquierdo, mientras que Mishbah juega como mediocampista ofensivo.

Aunque se les dio la oportunidad de participar en los entrenamientos y ser examinados directamente por el cuerpo técnico, los tres jugadores de la diáspora no fueron incluidos en el equipo. Selección Nacional de Indonesia Sub-22 para los SEA Games 2025.

Entrenador de la Selección Nacional de Indonesia Sub-22, Indra SjafriDestacó que la decisión se tomó luego de que el cuerpo técnico realizara una evaluación completa, incluyendo una serie de pruebas y valoraciones en el juego.

«El PSSI convocó a 30 jugadores según la lista que proporcionamos. Luego hubo información sobre jugadores que juegan en el extranjero, en Grecia y Filipinas. Les damos la bienvenida, pero no enviamos cartas a los clubes. Los invitamos a venir porque es la jornada de la FIFA», dijo Indra.

Indra explicó que la presencia de las tres diásporas permitió a su partido evaluar directamente sus capacidades. Sin embargo, tras las pruebas, el cuerpo técnico tomó una decisión en función de las necesidades del equipo de cara al gran torneo que se acercaba.

«Tenemos que confirmar si pueden entrar en esta plantilla. Lo probamos todo y lo validamos mediante juegos internos. Y decidimos, por ahora, que necesitamos rendimiento, no potencial. Necesitamos jugadores que estén realmente preparados para usar ahora», subrayó.

Indra aseguró que esta decisión no significa que los tres jugadores no tengan calidad ni perspectiva.

«Eso no significa que no tengan potencial. Mucho potencial. Pero necesitamos unos que estén listos para ser utilizados ahora», concluyó.

Así, los tres jugadores de la diáspora fueron regresados ​​a sus respectivos clubes, mientras la Selección Sub-22 continuó los preparativos para los SEA Games 2025 con los jugadores que eran considerados más preparados en términos de rendimiento.