Yakarta, Viva – Injurney Holding A saber, PT Sarinah, Leshurney Aviation Services (IAS) y Airports de Indourney, celebrados «Fiesta del pueblo de Indourney; Gemilang Nusantara, Legacy Kita juntos «, para conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia, así como el 63 aniversario de Sarinah.

Director de PT Aviation Tourism Indonesia (Persero), dijo Maya Watono, este evento trató de traer una experiencia inclusiva que las personas de varios grupos podrían disfrutar.

«Esta fiesta del pueblo no es solo una celebración, sino una manifestación concreta de nuestros esfuerzos para inculcar el espíritu de amor por la patria y presentar los beneficios que la comunidad puede sentir directamente», dijo Maya en su declaración, lunes 18 de agosto de 2025.



Prabowo saludó a los participantes del 80 aniversario de la República de Indonesia en Monas

Como bumning en el sector de la aviación y el turismo, Maya enfatizó que su partido tiene la responsabilidad de preservar la cultura indonesia y estar presente en medio de la sociedad.

«Además de ser un agente de desarrollo que mantiene la herencia de la nación, y hace una contribución real al bienestar de la comunidad», dijo.

Del mismo modo, el presidente presidente de PT Sarinah, Raisha Syarfuan, agregó como el anfitrión de la etapa del Partido Popular de Indourney en Sarinah, su partido quería proporcionar experiencia que uniera la cultura, la creatividad y la unión.

Porque según él, esta celebración no es solo el entretenimiento, sino también una oportunidad para elevar el trabajo de las MIPYME, mover la economía de la gente y fortalecer el orgullo de la identidad de la nación.

«Creemos que Sarinah puede ser un espacio donde la cultura y las empresas se encuentran, creando un ecosistema que respalda los productos locales al tiempo que proporciona una experiencia memorable para la comunidad», dijo.

Se sabe que Indourney The People’s Party es parte de una gran serie de fiestas populares e Independence Carnival, que fue iniciada por y entre cinco grandes bumns. Los cinco son Bri, Indourney, Bank Mandiri, BNI y el Banco Islámico de Indonesia (BSI).

Con cinco etapas principales dispersas en Monas, Sarinah, Hi Roundabout, Dukuh Atas y Sampoerna estratégica, registraron a más de 300,000 personas visitante Empacé la ruta del carnaval de la mañana a la noche, e hizo de este evento una de las mayores celebraciones de la independencia indonesia.

En la ruta del carnaval, y entre los autos de carnaval y entre Indonesia, con la cabeza de Garuda EMAS simbolizando el liderazgo, los caminos azules curvos ilustran el flujo de energía, recursos y tecnología dinámica, mientras que el adorno del templo enfatiza una posición resistente en la sabiduría local.

Todo el elemento refleja el compromiso y entre Indonesia para fortalecer la competitividad de Indonesia en el sector estratégico, mover el crecimiento económico y crear resiliencia nacional entre generaciones.

Entre las cinco etapas que estaban dispersas, la etapa de Indourney de la fiesta del pueblo en Sarinah se convirtió en uno de los centros de atención al mostrar una variedad de riqueza cultural del archipiélago. Más de 400 bailarines realizaron espectáculos colosales, que van desde el baile de la guerra de Papua, el clásico dance de Mangkunegaran, el baile Bali Kecak, hasta el baile de los niños que refleja la belleza de la cultura indonesia en el centro de la ciudad.

Además de las actuaciones culturales, los visitantes también disfrutan del Festival Nusantara Campur Nasi, que sirve 20,000 porciones del archipiélago de 47 umkm asistido por Leshurney Group. Esta participación de MIPYME es parte de más de 300 MIPYME que están presentes a lo largo de la ruta de celebración, incluso en el Festival Culinario 80 con un menú de RP. 80, en un esfuerzo por impulsar la economía del pueblo.

La emoción continúa con el entretenimiento musical de músicos famosos, a saber, Endah Laras, Ran, el ex y el elemento. Al anochecer, la fachada del edificio Sarinah se transformó en un escenario espectacular a través de una atracción de mapeo de video que presentaba un viaje indonesio de 80 años, combinado con el trabajo visual del artista Rizal Hasan.