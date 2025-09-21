Indosat y Tsinghua construyen la sede de IA en Indonesia, listos para cambiar el mundo de la educación y la salud

Beijing, Viva – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Indonesia Technology Alliance (Ita), Y Tsinghua La universidad firma un memorando de entendimiento (MoU) para establecer AI Centro de cooperación de aplicaciones di Indonesia.

Esta colaboración marca los importantes pasos de Indonesia para ingresar a la época inteligencia artificial (Inteligencia artificial/AI), así como nuevos hitos que no solo fortalecen la cooperación entre los dos países en el campo de la IA, sino que también abren el camino para la formación de un ecosistema de IA indonesio dinámico.

Este centro de cooperación combinará las ventajas de la Universidad de Tsinghua en tecnología aplicada, la misión de ITA para acelerar el ecosistema digital, así como el papel de Indosat (IOH) como la principal compañía de telecomunicaciones digitales respaldada por el primer factor soberano en Indonesia.

El enfoque de esta cooperación se encuentra en la aplicación práctica de la IA en sectores estratégicos como la educación, la salud y la agricultura (seguridad alimentaria), campos que son prioritarios para el desarrollo a largo plazo y la inclusión digital.

Como se sabe, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una base para aumentar la productividad, fortalecer los servicios públicos y fomentar el crecimiento económico basado en la innovación.

La adaptación de las soluciones de IA que están en armonía con el contexto social y económico de Indonesia será la clave para fortalecer la competitividad nacional al tiempo que garantiza una transformación digital inclusiva para todas las personas.

El Centro de Cooperación de Aplicación AI está dirigido a comenzar a operar a principios del próximo año. Este centro de IA se convertirá en un centro para el desarrollo de soluciones de IA con características típicas de Indonesia, dando a luz talentos locales locales locales locales, así como unir la experiencia internacional con las prioridades nacionales de transformación digital.

El papel de Indosat (IOH) en esta iniciativa es muy crucial. Con la mayor base de clientes celulares y la extensión de la red extensa, Indosat tiene una posición estratégica para presentar innovaciones de IA desde laboratorios hasta la vida cotidiana de millones de personas.

A partir de la expansión del acceso a la salud, la educación y la agricultura digital para preparar una nueva generación de talentos locales, Indosat será un vínculo entre la investigación global y las necesidades reales de la gente indonesia.

«La IA puede cerrar la brecha de recursos que ha estado limitando la igualdad de oportunidades para la gente de Indonesia, especialmente en los campos de la salud, la educación y la agricultura. Con esta cooperación, queremos presentar soluciones de IA que sean aplicativas y de acuerdo con las necesidades de Indonesia», dijo el presidente presidente y jefe de Ejecutivo Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha.

Mientras tanto, el académico Zhang Bo, decano honorario del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Tsinghua, enfatizó el largo papel de su institución en la investigación de IA.

Según él, la Universidad de Tsinghua comenzó a examinar la inteligencia artificial (IA) desde 1978 y ha sido uno de los pioneros de esta tecnología en China. También destacó el alcance de la aplicación de IA en los campos de educación, salud, transporte y finanzas, así como su papel para alentar la distribución del acceso a la educación y la distribución de los recursos médicos.

«Esta cooperación profundizará aún más el intercambio de conocimiento y colaboración técnica entre los dos países en el campo de la inteligencia artificial (IA)», dijo Zhang Bo. También hay un Justisari P. Kusumah, presidente de ITA, afirmó estar comprometido a alentar la colaboración que acelera la transformación digital de Indonesia.

«Podemos asegurarnos de que el desarrollo de IA en Indonesia sea inclusivo, impacto y en línea con las aspiraciones a largo plazo de la nación», dijo.