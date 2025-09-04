Indosat revisará al comisionado, anote la fecha

Yakarta, Viva – Operador de telecomunicaciones PT PT Indosat Ooredoo Hutchison TBK (IOH/Isat) celebrará una Junta General Extraordinaria de Accionistas (EGMS) el 2 de octubre de 2025.

Basado en la información sobre la Bolsa de Valores de Indonesia (IDX), el jueves 4 de septiembre de 2025, el EGMS se mantuvo debido a la aprobación del cambio en la composición de la Junta de Comisionados de la Compañía.

Los accionistas que tienen derecho a asistir o representar en el EGMS son:

1. Para aquellos cuyas acciones están fuera del Centro del Centro de Centro de Valores Indonesios (KSEI), solo los accionistas de la compañía se registran en la lista de accionistas de la compañía el martes 2 de septiembre de 2025 a las 16.00 WIB.

2. Para aquellos cuyas acciones se encuentran en la guardería del colectivo KSEI, solo el titular de la cuenta cuyo nombre figura como accionista de la Compañía en la lista de cuentas de valores en KSEI al cierre de la negociación de acciones en la Bolsa de Indonesia el martes 2 de septiembre de 2025 a las 16.00 WIB.

El EGMS se llevará a cabo electrónicamente a través del sistema de reuniones generales electrónicas KSEI (Easy.ksei) proporcionada por PT Kustodian Sentral Effects Indonesia (KSEI).

Como se sabe, Indosat había establecido previamente 15 comisionados de la Compañía en función de los resultados de la aprobación de la Junta General de Accionistas (GM) del año fiscal 2024, el 28 de mayo de 2025.

Basado en los resultados del GMS, IOH anunció el nombramiento de Viceministro de Comunicación y Digital (Wamenkomdigi) Negrasti pertenece Como el presidente comisionado. La siguiente es una lista completa de la Junta de Comisionados y Directores de ISAT:

1. Nezar Patria como comisionado presidente

2. Aziz Ahmad M Aluthman Fakhroo como Comisionado Adjunto

3. FOK Kining, Canning como Comisionado Adjunto

4.

5. Rene Heinz Werner como comisionado

6. Woo Chiu Man, Cliff como Comisionado

7. Cheung Kwan Hoi como comisionado

8. Efthymios tsokanis Sebbagai Komisaris

9. Sugito WaluJo como comisionado

10. Achmad Syah Reza como comisionado

11. Elisa Lumbantoruan como comisionado independiente

12. Wijayanto como comisionado independiente

13. Hernando como comisionado independiente

14. Rudiantara como comisionado independiente

15. Ajay Bahri como comisionado independiente