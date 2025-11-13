Indosat, Nokia y Nvidia unen fuerzas para crear una red 5G como los humanos

Jacarta – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) juntos nokia Y NVIDIA inauguró el Centro de Investigación AI-RAN en Surabaya, Java Oriental. AI-RAN Research Center es un centro para el desarrollo de una red de acceso por radio (RAN) basada en inteligencia artificial (IA).

Este paso es la primera fase de la asociación estratégica anunciada en el evento. Congreso Mundial Móvil o el MWC 2025 en Barcelona, ​​España.

Cuando la conectividad se combina con la informática nace la inteligencia que se presenta directamente en la red, manteniendo la soberanía de los datos.

«Esta es una manifestación concreta de cómo la IA tiene un impacto positivo, desde tutores personales basados ​​en IA para niños en áreas remotas hasta agricultura de precisión apoyada por drones», dijo el presidente, director y director ejecutivo de Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, el jueves 13 de noviembre de 2025.

La colaboración combina tecnología RAN avanzada de Nokia, plataformas informáticas aceleradas de última generación de Nvidia y la red comercial de Indosat.

Este centro de desarrollo es la primera ubicación en Asia, resultado de la colaboración con Nokia y Nvidia en el campo de AI-RAN.

Esta nueva infraestructura AI-RAN no solo facilita una RAN definida por software de alto rendimiento en la misma infraestructura, sino que también se conecta directamente a la Sovereign AI Factory de Indosat respaldada por Nvidia.

Ambos servirán como plataformas informáticas distribuidas que acercarán las capacidades de IA a los clientes, brindando mejores experiencias digitales y desbloqueando nuevas oportunidades económicas a partir de inversiones en RAN.

Esta área de investigación también se centrará en el desarrollo de la optimización de redes inalámbricas basadas en IA, para mejorar el rendimiento de la red, la eficiencia energética y la escalabilidad a través de técnicas de procesamiento de señales de radio basadas en IA/ML.

La plataforma admite cargas de trabajo de AI y RAN además de Nvidia Aerial RAN Computer 1 (ARC-1), al tiempo que prepara el escenario para la implementación comercial de AI-RAN utilizando Nvidia ARC-Pro y el software anyRAN acelerado por Nokia CUDA.

«Esto permite la formación de una red celular más dinámica, adaptable e inteligente para los clientes de Indosat», explicó Vikram.

A través de este centro de desarrollo, Indosat, Nokia y Nvidia pretenden construir una «AI Grid», que será la base para llevar la IA a millones de indonesios.