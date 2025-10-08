Indosat llevó la IA al mundo minorista

Yakarta, Viva – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) a través de Indosat Business reiteró su papel como catalizador nacional de transformación digital en el sector minorista a través de ‘Indonesia AI Día del Comercio Minorista’.

Lea también: El destino de la profesión de TI en 2030, ¿es realmente sombrío debido a la IA?



Este es un evento estratégico que reúne a líderes de la industria minorista con la última tecnología, para incentivar la adopción de la inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), hasta la conectividad en tiempo real en todos los viajes de los clientes (recorrido del cliente).

El sector minorista es una razón importante porque es la columna vertebral de la economía y representa más del 13 por ciento del PIB nacional con más de 20 millones de trabajadores.

Lea también: La IA hace que estas 44 profesiones sean vulnerables a ser reemplazadas por máquinas, ¿tu trabajo está incluido?



Sin embargo, con un bajo nivel de digitalización, la transformación basada en la IA es la clave para que el comercio minorista de Indonesia sea más eficiente, personal y competitivo.

La Agencia Central de Estadísticas (BPS) clasifica al sector minorista como uno de los sectores estratégicos que tiene un impacto directo en la economía nacional.

Lea también: La crisis del mercado laboral no se debe solo a la IA, es un factor oculto al que hay que prestar atención.



De acuerdo a Director y director comercial Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, el mundo del comercio minorista se desarrolló cada vez más dinámico, con expectativas cada vez mayores de los clientes que hacen que la transformación digital sea una necesidad.

Está comprometido a brindar soluciones digitales que fortalezcan el crecimiento minorista nacional y abran oportunidades de colaboración intersectorial.

«Con la implementación de IA a gran escala, fomentamos la gestión minorista de manera más eficiente a través de soluciones que se adoptan fácilmente», dijo en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

En línea con esta dirección, los actores minoristas ahora tienen una gran oportunidad de utilizar datos e inteligencia artificial para crear una estrategia comercial más adaptable.

Se proyecta que la digitalización del comercio minorista crecerá un 15 por ciento durante el período 2024-2029, impulsada por el comercio omnicanal, la automatización y la personalización basadas en IA.

En línea con las iniciativas nacionales, el gobierno y los actores de la industria alientan la expansión del acceso a los pagos electrónicos que fortalecen los ecosistemas minoristas de manera más moderna para respaldar el logro de la Visión Dorada de Indonesia 2045.

El presidente de la Asociación Indonesia Retem e inquilino del centro comercial de Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, añadió que la industria minorista necesita innovaciones relevantes para seguir siendo competitiva.

«La colaboración entre asociaciones, actores empresariales y socios tecnológicos como Indosat será la clave para acelerar el crecimiento del comercio minorista indonesio en la era digital», afirmó.