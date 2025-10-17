Indosat instala seguridad sofisticada, sus datos están 95 por ciento seguros

Jacarta – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) junto con el Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) realizó una demostración biométrica en vivo para servicios prepagos y el proceso de autorregistro eSIM en la tienda IM3 Jakarta.

Aplicación de la tecnología biometria Esto es parte del compromiso de Indosat de fortalecer experiencias digitales cada vez más cómodas, seguras y modernas para todos los clientes.

El Director General del Ecosistema Digital del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Edwin Hidayat Abdullah, apoya plenamente las medidas de Indosat para proporcionar un fácil acceso digital al público.

«Al implementar un sistema que cumpla con los estándares, somos optimistas de que el ecosistema de telecomunicaciones en Indonesia puede garantizar la seguridad pública. El gobierno seguirá fomentando el desarrollo de tecnología que pueda mejorar la calidad de los servicios digitales en el país», dijo en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Basado en el seguimiento VIVAIndosat muestra la preparación de la tecnología y la infraestructura para respaldar el registro biométrico seguro y práctico.

Actualmente, este sistema biométrico ha comenzado a implementarse en diversos servicios de atención al cliente. La implementación del registro biométrico se refiere a la norma internacional de seguridad ISO 30107-3, que cubre procesos digitales que van desde la validación de números de clientes (MSISDN) y números de identificación de población, hasta la toma de autofotos, la verificación de la detección de vida y la comparación de rostros (reconocimiento facial) con datos de Dukcapil.

Con una tasa de coincidencia facial de al menos el 95 por ciento, este sistema garantiza la validez de las identidades de los clientes al tiempo que reduce el riesgo de uso indebido de los datos personales.

En la misma ocasión, Director Jurídico y Regulatorio Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti dijo que la seguridad y comodidad del cliente es la máxima prioridad.

«Apoyamos las medidas del Gobierno y estamos dispuestos a colaborar para garantizar que la aplicación de la política se realice de forma óptima en beneficio de los clientes y del progreso industrial», subrayó.

La cosa no termina ahí, como parte de los esfuerzos continuos para fortalecer la seguridad y la confianza de los clientes, desde agosto de 2025, Indosat también ha introducido funciones Anti-Spam y Anti-Scam, un sistema que es capaz de detectar y prevenir mensajes y llamadas de riesgo en tiempo real en la red.

«Esta característica está respaldada por la tecnología AIvolution5G, una combinación de IA sofisticada con la red 5G sensible, adaptable y relevante de Indosat», explicó Reski.