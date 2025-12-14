Indosat hace historia

Jacarta – Indosat Ooredoo Hutchison (John) fue incluida en la lista ‘2025 Fortune Best Companies to Work For Southeast Asia’.

Este logro convierte a Indosat en la única empresa de telecomunicaciones de Indonesia que logra un reconocimiento prestigioso después de pasar por un estricto proceso de selección.

Este premio también se considera una prueba del éxito de IOH a la hora de impulsar la transformación digital centrada en las personas, desarrollar talentos nativos de IA y crear un lugar de trabajo inclusivo que respalde el bienestar de los empleados.

En su camino para convertirse en una empresa de telecomunicaciones nativa de IA, Indosat continúa integrando la inteligencia artificial (IA) en el trabajo diario para simplificar los procesos y aumentar la productividad, desde la eficiencia energética, ayudando al equipo de ventas a administrar el stock hasta brindar recomendaciones profesionales más personalizadas.

Como parte de este paso, Indosat ofrece varias soluciones de inteligencia artificial para los empleados. Uno de ellos es Administration Assistant Robotic Indosat (ASTRID), un asistente virtual de recursos humanos (RRHH) que simplifica los procesos administrativos y brinda soporte rápido.

Luego nacieron programas de amplio impacto, como el Centro de Excelencia de IA de Indonesia para fortalecer las capacidades nacionales de IA.

A través de Sahabat AI, Indosat proporciona un modelo de lenguaje grande (LLM) de código abierto en indonesio para que la tecnología de inteligencia artificial sea más fácilmente accesible para el público.

Indosat también utiliza soluciones AI Anti-Spam y Anti-Scam para proteger a 100 millones de clientes en toda Indonesia.

En medio de una baja participación femenina en el mundo laboral (54 por ciento), Indosat se dirige a más mujeres líderes y continúa priorizando el bienestar y el desarrollo profesional.

Indosat apoya el bienestar a través de clínicas de salud, acceso a psicólogos y servicios mentales, comunidades deportivas y de pasatiempos, y actividades sociales.

Las finanzas de los empleados se fortalecen con compensaciones competitivas, incentivos de desempeño y asistencia en momentos importantes.

Para las carreras, Indosat ofrece más de 400 capacitaciones por año y 25 mil cursos en línea, lo que abre oportunidades para aumentar la competencia. Un programa de recompensas interno garantiza que se aprecie la contribución de cada empleado.

«Construir talento nativo de IA dentro de una organización no se trata sólo de preparar a la empresa para el futuro, sino también de preparar a cada empleado para su propio futuro. Cuando velamos por el bienestar y el crecimiento de los empleados, ellos mantendrán y fortalecerán nuestro negocio», afirmó el director general y director ejecutivo de Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha.