Indonesia y Tailandia Maestro Superliga Junior 2025, PB Djarum Borong Título

VIVA – PB Djarum Apareciendo poderoso en Polytron Superliga Junior 2025. El equipo masculino U-15 ganó con éxito la edición inaugural de la Copa Sigit Budiarto, mientras que el equipo U-19 de PB Djarum A defendió nuevamente la Copa Liem Swie King en el partido final de Gor Djarum, Kudus, Central Java, el domingo 21 de septiembre, 2025.

El dominio del huésped en el sector U-15 son hombres imparables. Frente a PB Taqi Arena en la final, Djarum ganó 3-0. Revan Adrilleo Saputra abrió puntos con una victoria dramática sobre Rafi Qabilah Fathurrahman 21-13, 20-22, 21-16.

Ganda Darmawan Setiawan/Muhammad Waldan Habibi duplicó la ventaja a través de la victoria de dos juegos directos. El partido fue cerrado por Adhy Hasmoro, quien ganó 22-20, 21-17 mientras aseguró el trofeo inaugural de la Copa Sigit Budiarto en las manos de Djarum.

En el nivel de Hombres U-19, el duelo duró mucho más tenso. PB Djarum A Must Fight Five Five Party contra PB Jaya Raya antes de finalmente ganar 3-2.

El héroe de la victoria es Yarits Al Kaaf Rengganingtyas, quien conquistó a Yusack Christian 21-18, 22-20 en el Partido Decisivo. Anteriormente, Radithya Bayu Wardhana y Ganda Rizki Mubarrok/Raihan Daffa ya habían contribuido con puntos.

«PB Jaya Raya es muy difícil de superar. Pero el trabajo duro y el espíritu inflexible nos hace capaces de mantener la Copa Liem Swie King. Estoy orgulloso de poder dar victoria al equipo», dijo Yarits después del partido.

Alto entusiasmo, mayor interés extranjero

El director del servicio deportivo de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, dio la bienvenida al entusiasmo de los participantes. Según él, Superliga Junior ahora es cada vez más imanes para clubes nacionales y extranjeros.

«Veo que las ambiciones de los clubes asiáticos aumentan. Los atletas de Europa y América también están muy entusiasmados, porque la calidad de los jugadores indonesios está por encima del promedio. Algunos países incluso se han asegurado de que quieran agregar categorías de edad el próximo año», dijo Yoppy.

Yoppy agregó, Vietnam y Nueva Zelanda, quienes cancelaron este año se arrepentieron y prometieron no estar ausentes nuevamente en la próxima edición. Malasia, Estados Unidos, China y Japón están listos para reducir más representantes.

El trofeo legendario es una fuente de motivación

Polytron Superliga Junior 2025 fijó el nombre de The Legend bádminton Indonesia en cada categoría. Uno de ellos es la Copa Tontowi Ahmad (U-13 hombres) y la Copa Liliyana Natsir (Putri U-13).

«Esperemos que este trofeo pueda ser una motivación para los niños. Se familiarizan con quiénes son sus predecesores y están motivados para sobresalir», dijo Tontowi Ahmad.

Liliyana Natsir también afirmó estar orgulloso de que su nombre fuera inmortalizado. «Al principio me sorprendió, pero felices porque los niños conocían la historia Bádminton indonesio. Se espera que puedan estar motivados para convertirse en sucesores exitosos «, dijo.

Sorpresa en la categoría de mujeres sub-13 femeninas

En el sector femenino U-13, el campeón de PB Klaten hizo historia al ganar la Copa Liliyana Natsir. Se doblaron PB Taqi Arena 3-2 en la final. La pareja de Ayunda Zalfa Irmanto/Vanezyya Artha Bunganta aseguró la victoria a través del partido decisivo.

«Estaba en tiempo, pero pude concentrarme. Estaba muy feliz de ser campeones, especialmente cuando estaba en mi día 12», dijo Ayunda llena de emoción.

Lista de campeones Polytron Superliga Junior 2025

U-13 PUTRA: PB Jaya Raya Solo

U-13 PUTRI: Campeón de PB Klaten

U-15 Putra: PB Djarum

U-15 PUTRI: PB existe

U-17 Putra: PB existe

U-17 PUTRI: granular (Tailandia)

U-19 Putra: PB Djarum

U-19 PUTRI: Banthongyord (Tailandia)