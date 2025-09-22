Indonesia y 8 países firmaron la declaración de protección del personal humanitario

Nueva York, Viva – Indonesia junto con otros ocho países firmaron una declaración de protección del personal Humanidad que tiene como objetivo proteger a los trabajadores humanitarios antes, durante y después del conflicto y defender el derecho humanitario internacional y ley internacional de derechos humanos.

Leer también: Celebre los cumpleaños, Wanda Hamidah pregunta el mejor regalo: ¡Palestina gratis!



La declaración firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores (Ministro de Asuntos Exteriores) Indonesia Sugión Junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Brasil, Colombia, Japón, Jordania, Seralone, Suiza, Gran Bretaña, realizado en North Lawn, Sede de las Naciones Unidas (ONU) en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, el domingo.



Voluntarios de Mer C y Gazans palestinos.

Leer también: La lucha de Wanda Hamidah navegó a Gaza, el barco se dañó hasta que estaba a la deriva en el mar



«Hoy tenemos una declaración que está lista para ser firmada. Pero nuestras responsabilidades no se detienen al momento de la firma. Debemos estar comprometidos con su implementación completa y efectiva», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono.

Sugión destacó el número de personal humanitario que había perdido la vida mientras realizaba misiones humanitarias. Uno de ellos en Gazadonde más de uno de cada 50 miembros del personal de UNRWA han perdido trágicamente sus vidas, el marco más alto en la historia de las Naciones Unidas.

Leer también: Reconocido por varios países, Palestina llama una decisión valiente de acuerdo con el derecho internacional



«Estos números no son meras estadísticas. Cada personal humanitario que cae es más que un nombre. Son personas extraordinarias que sacrifican sus vidas por la humanidad», dijo.

Afirmó que el sacrificio del personal humanitario recordaba que su trabajo no solo era noble, sino también peligroso, así como un recordatorio de que el mundo tenía la responsabilidad colectiva de proteger al personal humanitario, proteger a la humanidad y respetar el derecho internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sugión también consideró que a través de un compromiso más fuerte con la paz, la cooperación internacional más profunda y el cumplimiento de los principios humanitarios, se convirtieron en el mayor honor que el mundo podría dar al personal humanitario que había caído.

«También tenemos que trabajar juntos para garantizar la responsabilidad y detener la impunidad y el doble rasero. Indonesia está lista para contribuir, y esperamos que se una a nosotros en este esfuerzo tan importante», dijo.

La declaración de protección del personal humanitario es una respuesta de la tendencia de ataques crecientes, violencia, detención arbitraria, así como información errónea y desinformación dirigida a organizaciones humanitarias.



Miles de personas el sábado 7 de septiembre de 2024 realizaron una manifestación a la embajada israelí en Londres, Inglaterra, para pedir un alto el fuego inmediatamente en la tira de Gaza y detener el suministro de armas a Israel.

La declaración acordó cuatro pasos concretos, a saber, respetar y cumplir la ley internacional de la humanidad; acceso a la humanidad; alineación de la acción; y responsabilidad y justicia.

El seguimiento de la firma de la declaración es la formación de un grupo de amistad de protección humanitaria en Ginebra como foro para la coordinación de la promoción, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las acciones colectivas. (Hormiga)