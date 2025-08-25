Indonesia vs Kuwait National Team Match en Surabaya fue cancelado oficialmente

Yakarta, Viva – Plan de coincidencia de prueba Equipo nacional indonesio oponerse a Equipo nacional de Kuwait La jornada de la FIFA, septiembre se canceló oficialmente. El duelo que se celebró originalmente en el estadio Surabaya de Bung Tomo (GBT) el 5 de septiembre de 2025 se confirmó que no se llevaba a cabo.

Presidente de PSSI, Erick thohirconfirmó que el Kuwait había enviado una carta oficial relacionada con la cancelación del partido. Erick explicó que la razón de la cancelación fue causada por problemas internos experimentados por el equipo kuwaití.

«Recibimos una carta de confirmación de Kuwait. No sé si hay un problema interno, no quiero interferir», dijo Erick Thohir.

Además de ser cancelado contra Indonesia, Kuwait tampoco pudo participar en un torneo en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Esto fortalece la indicación de que la Federación de Fútbol Kuwaitit enfrenta serios problemas a nivel interno.

Presidente de PSSI Erick Thohir

Con esta cancelación, PSSI aseguró un enfoque completo para el partido contra el Líbano el 8 de septiembre de 2025. El partido permaneció según el cronograma y hasta ahora no había planes para encontrar un oponente de reemplazo para Kuwait.

Esta decisión ciertamente decepcionó al público del fútbol nacional, especialmente a los partidarios que han estado esperando al equipo de Garuda en Surabaya. Sin embargo, PSSI espera que el apoyo se continúe siendo cuando Indonesia reciba al Líbano en el primer día de la FIFA.