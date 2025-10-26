Jacarta – La industria de locución en Indonesia muestra ahora una evolución prometedora a medida que aumenta la producción. película animada Contenidos locales y digitales. Esta tendencia abre grandes oportunidades para que los locutores de varias regiones contribuyan al ecosistema nacional de economía creativa.

Lea también: Dale una puntuación de 3/10 a la película Merah Putih: Uno para todos, Amel Carla es acusada de ser una chicharra y quiere ser boicoteada



La viceministra de Turismo y Economía Creativa (Wamenekraf), Irene Umar, evaluó que este gran potencial está empezando a hacerse evidente a través de diversos eventos de búsqueda de talentos y comunidades creativas como Wonder Voice de Indonesia. ¡Vamos, desplázate más!

«Nunca juzgues un libro por su portada. Esto es realmente visible en Wonder Voice of Indonesia. Que Indonesia tiene mucho potencial, tiene voces de oro», dijo Irene Umar, cuando se reunió en la ceremonia de clausura de Wonder Voice of Indonesia 2025, en Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025.

Lea también: Aún no la he visto, Raffi Ahmad todavía apoya la película Rojo y Blanco One For All a pesar de muchas críticas.



Según él, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa sigue esforzándose por fortalecer esta industria mediante la recopilación de datos y la construcción de redes entre actores creativos. Irene Umar cree que hay muchas oportunidades en el campo de la actuación de voz junto con el desarrollo de películas animadas en Indonesia.

«Nuestros KPI son oportunidades de empleo y también facturación económica. Así que estamos recopilando esto, hay una base de datos, ¿verdad? Porque la animación definitivamente necesita voz en off. No importa la animación extranjera, la animación nacional también es necesaria», explicó.

Lea también: Ifan Seventeen confirma que la película roja y blanca no utilizó dinero estatal, ¡PFN no estuvo involucrada!



La viceministra de Economía Creativa también destacó la importancia de la colaboración entre el gobierno central y el regional para fomentar el talento de varias regiones y no centrarse únicamente en las grandes ciudades.

«No te sientas inferior sólo porque vives en un pueblo pequeño. Porque eres una joya escondida que aún no ha sido descubierta. Vamos, preséntate», dijo.

Con el apoyo del gobierno y la creciente demanda de la industria de la animación, la profesión de actor de doblaje tiene el potencial de convertirse en un nuevo sector creativo que haga una contribución importante a la economía nacional y abra oportunidades laborales para la generación joven de Indonesia.

Ministerio de Economía Creativa/La Agencia de Economía Creativa de la República de Indonesia junto con el Voice Institute Indonesia cerraron oficialmente la serie de actividades Wonder Voice of Indonesia (WVI) 2025 en Melting Pop, M Bloc Space, en el sur de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025.

Este cierre también se convirtió en el impulso para el nacimiento de la Asociación de Actores de Voz de Indonesia (Aspesnesia) como un foro para la colaboración y el fortalecimiento de la profesión en el sector de la industria de la voz nacional.