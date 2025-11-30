Indonesia tiene la comunidad automovilística más grande del mundo

Jacarta – Comunidad de automóviles en Indonesia continúa desarrollándose como un espacio para reunirse, compartir experiencias y fortalecer la solidaridad entre los amantes de los vehículos. De las muchas comunidades que existen, una de las más destacadas y globales es el Mercedes-Benz Club Indonesia (MB Club INA).

MB Club INA ahora es reconocido como uno de los clubes Mercedes-Benz más grandes del mundo con 117 clubes oficiales y más de 15.000 miembros repartidos desde Sabang hasta Sulawesi.

Fundado el 2 de septiembre de 2004, este club existe desde hace 21 años y se ha convertido en el orgullo de la comunidad automovilística de Indonesia.

El reconocimiento de la gran escala de MBCI también provino del gobierno. El Ministro indonesio de Cooperativas y Pymes, Ferry Juliantono, que acaba de ser confirmado como Presidente de la Junta Honoraria del MB Club INA, destacó que esta organización tiene un extraordinario potencial económico y social.

«Con 117 clubes y decenas de miles de miembros, esta no es sólo una comunidad automotriz, sino un gran capital que debe desarrollarse juntos. Por eso aliento la formación de la Cooperativa Conjunta One Star para que MBCI se fortalezca aún más», dijo, citado VIVA Automotriz en Yakarta, el domingo 30 de noviembre de 2025.

Ministro de Cooperativas y Pymes, Ferry Juliantono (de pie)

Añadió que las cooperativas son el foro más apropiado para una comunidad tan grande como MBCI. Según él, el ecosistema de talleres y diversas actividades de los miembros podrán gestionarse profesionalmente a través de las cooperativas, que también contarán con el pleno apoyo del Ministerio de Cooperativas.

Desde la perspectiva del director, Donald Rachmat, director ejecutivo de PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, también expresó su agradecimiento. Donald dijo que la existencia de MBCI no sólo fue influyente a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

«Con más de 15.000 miembros, el Mercedes-Benz Club Indonesia es una de las comunidades Mercedes-Benz más grandes del mundo. Esto es un orgullo para nosotros y para Indonesia», dijo.

2025 será un momento especial para MBCI gracias a la celebración del 20º Jamboree Nacional en Bandung con el tema «Espíritu para ser más fuerte».

Una serie de eventos que van desde torneos deportivos, servicios sociales, museos de unidades clásicas hasta revisión gratuita de vehículos y soporte de servicio ligero de Mercedes-Benz Indonesia animarán el evento.

«Gracias a todos por su apoyo. Esperemos que lo que estamos haciendo hoy sea algo bueno y útil para la sociedad», dijo el presidente del Mercedes-Benz Club Indonesia, Rochadi Hendra Setia Wibawa.