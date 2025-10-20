Indonesia tendrá un automóvil nacional en los próximos tres años

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Dijo que el gobierno ha tomado medidas iniciales para introducir automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años.

Lea también: PAN sobre un año de gobierno de Prabowo-Gibran: muchos avances y logros



«Hermanos, esto todavía no es un logro, pero hemos comenzado a ser pioneros. Tendremos automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años», dijo Prabowo en su discurso introductorio a la Sesión Plenaria del Gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes.

Prabowo dijo que el gobierno había preparado una asignación de fondos y terrenos para la construcción de una fábrica que lo produciría. vehículo doméstico. Actualmente, se dice que el equipo de desarrollo está trabajando en preparar esto.

Lea también: Prabowo afirma que las tasas de pobreza y desempleo han alcanzado el punto más bajo en la historia de la República de Indonesia





Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Prabowo reveló que Indonesia logró producir vehículos tipo jeep utilizados por funcionarios y oficiales del TNI. Este vehículo es un motivo de orgullo porque está diseñado y fabricado en el país.

Lea también: Prabowo le da un ultimátum al ministro travieso, el PAN insiste en que el trabajo del ministro es bueno



El jeep al que se refiere Prabowo es el vehículo táctico ligero Maung producido por PT Pindad.

«Así que ahora nuestros funcionarios, nuestros oficiales están orgullosos de que no utilizamos jeeps fabricados en otros países. Usamos jeeps fabricados en Indonesia. Nuestro comandante de tropas, cuando viaja en un vehículo al frente de las tropas, está orgulloso de utilizar un jeep fabricado en Indonesia», dijo el presidente.

El presidente Prabowo también dijo que el uso de estos vehículos debería implementarse ampliamente en entornos gubernamentales y militares.

«Y pronto todos ustedes tendrán que usar Maung. No quiero saber, sólo uso los autos buenos cuando estoy de vacaciones. Sí, cuando no los llamo, pueden usar ese auto», concluyó Prabowo.

Se sabe que el presidente Prabowo celebró una sesión plenaria de gabinete exactamente un año después de iniciar su gobierno.

?A diferencia de lo habitual, el Presidente, el Vicepresidente, los ministros y todos los invitados vistieron camisas largas de color marrón en esta Sesión Plenaria del Gabinete.

?Esto es diferente a la anterior Sesión Plenaria de Gabinete donde los ministros vestían camisas blancas. (Hormiga)