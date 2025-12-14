Indonesia supera a Vietnam en la clasificación de medallas de los SEA Games 2025, el director indonesio de kickboxing se siente intimidado

Yakarta, VIVA – Una serie de eventos deportivos y logros orgullosos colorearon el canal Sport VIVA.co.id durante el domingo 14 de diciembre de 2025. A partir del grave incidente que le ocurrió al director de Kickboxing de Indonesia en Juegos del MAR 2025 En Tailandia, la lucha de los nadadores rojiblancos por sumar medallas dio lugar a una feroz competencia en la clasificación de medallas, en la que Indonesia superó con éxito a Vietnam y se aseguró el segundo puesto.

No sorprende que esta serie de noticias sea la más leída por los lectores leales de VIVA.co.id y domine la lista de cinco artículos. más popular en el canal Deporte.

Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares de VIVA en el canal Sport que son de interés para los lectores:

La directora de kickboxing de Indonesia, Rosi Nurasjati, experimentó un trato desagradable mientras estaba de servicio en los SEA Games 2025 en Tailandia. Se dice que Rosi, que llegó en misión oficial del Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia (Kemenpora), recibió un trato como a un criminal por parte de la Confederación Asiática WAKO (Confederación Asiática de Kickboxing).

El incidente ocurrió alrededor del lugar de kickboxing ubicado en el Hotel Lasantel Suvarnabhumi, Tailandia. Rosi fue acusado de romper las reglas porque estaba frecuentemente en los alrededores del lugar. Debido a estas acusaciones, la Confederación Asiática WAKO habría tomado medidas extremas al obligar a Rosi a abandonar Bangkok.

Lamentablemente, en este incidente también involucró a la policía tailandesa. Rosi admitió que fue arrestado casi por la fuerza y ​​llevado a la comisaría local. De hecho, los agentes estuvieron a punto de quitarle el pasaporte a la fuerza. Se dijo que las acciones de los agentes de policía se basaron en imágenes de CCTV que mostraban a Rosi rondando el lugar de kickboxing varias veces.

«Me trataron como a un criminal. Había decenas de policías completamente armados, con perros rastreadores y patrullas, que querían tenderme una emboscada y llevarme a la comisaría de policía local», dijo Rosi Nurasjati cuando fue contactada el domingo 14 de diciembre de 2025.

La piscina de Indonesia ha vuelto a aumentar su medallero en los SEA Games de 2025. En la ronda final del cuarto día, que se celebró en la Autoridad de Deportes de Piscinas de Tailandia, Bangkok, el sábado 13 de diciembre de 2025, Merah Putih logró conseguir 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce.