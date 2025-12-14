Indonesia suma el oro de los SEA Games 2025 en carreras de bicicletas y vence a Tailandia en la carrera de ruta por equipos masculina

Bangkok, LARGA VIDA – contingente indonesio añadir a la colección no una medalla en el evento Juegos del MAR 2025 Tailandia. Esta vez los logros llegaron desde la sucursal. carreras de bicicletas después del equipo carrera en ruta beregu Los hombres parecieron dominantes y resultaron ser los más rápidos en la contrarreloj por equipos.

El equipo indonesio, reforzado por Maulana Astnan Al Hayat, Aiman ​​Cahyadi, Muhammad Raihan Maulidan y Muhammad Syelhan Nurrahmat, registró con éxito un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 27 segundos para completar la pista de 48,5 kilómetros en el parque Burapha Prachaphakdi, Prachin Buri, el domingo.

Este récord de tiempo aseguró que Indonesia ganara la medalla de oro, al tiempo que venció al anfitrión Tailandia, que tuvo que conformarse con la plata después de terminar en 1 hora, 14 minutos y 31 segundos. Mientras tanto, Filipinas ganó la medalla de bronce con un tiempo de 1 hora 16 minutos 08 segundos.

El éxito en la carrera de ruta por equipos masculinos fue la segunda medalla de oro para el ciclismo indonesio en los SEA Games de 2025. Anteriormente, el oro fue entregado a Rendy Varera Sanjaya en la eliminatoria número de cross country en bicicleta de montaña.

En este evento, Rendy tuvo un desempeño impresionante al vencer a nueve competidores, incluido el atleta malayo Zulfikri Zulkifli, que ganó la plata, y el atleta filipino Mark Louwel Valderama, que se llevó a casa el bronce.

No sólo oro, Rendy también donó una medalla de plata en la prueba de descenso masculino con un tiempo de 2 minutos 38,714 segundos. La medalla de oro con este número la ganó el atleta tailandés Methasit Boonsane, mientras que el bronce fue para el atleta filipino John Derick Fart.

También se donó una medalla de plata adicional del número de descenso femenino a través de Riska Amelia Agustina. Registró un tiempo de 3 minutos 04.874 segundos y tuvo que reconocer la superioridad de la atleta tailandesa Vipavee Deekaballes que ganó el oro. El bronce volvió a ser para la atleta tailandesa Ritthidet Kanokrat.

Con esta serie de resultados, la rama ciclista ha aportado hasta el momento dos medallas de oro y dos medallas de plata al Contingente Rojo y Blanco, además de confirmar la consistencia de Indonesia como una de las potencias ciclistas en la región del Sudeste Asiático.