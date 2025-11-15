Indonesia Sub-23 bombardeada por Mali 0-3, la agresividad de los ataques y la frágil defensa se convierten en la causa de la derrota de Garuda Muda

Bogor, VIVA – La selección nacional sub-23 de Indonesia tuvo que sufrir una amarga derrota tras ser derrotada por Mali Sub-23 con un marcador aplastante de 0-3 en un partido de prueba en el estadio Pakansari, Cibinong, Bogor, la noche del sábado 15 de noviembre de 2025. La defensa fue frágil desde el comienzo del partido y el final final fue pobre. joven garuda no se movió ante el equipo visitante que se mostró mucho más agresivo y eficiente.

Lea también: Atacada desde el principio, Indonesia Sub-23 perdió 0-2 contra Mali en la primera ronda



Mali presionó inmediatamente desde el primer pitido. Su alta presión dio sus frutos rápidamente en el minuto cinco, cuando Selou Doucoure agarró el balón con un cabezazo para abrir el marcador. Esta situación puso a Indonesia Sub-23 bajo presión mental desde el principio.

El escuadrón Garuda Muda pudo responder varias veces con ataques consecutivos. Las oportunidades fueron creadas por las acciones de Mauro Zijlstra, Rafael Struick, Rahmat Arjuna e Ivar Jenner. Sin embargo, la agudeza se convirtió en un problema grave porque ninguna de esas oportunidades resultó en goles.

Lea también: Alineación de jugadores sub-23 de Indonesia contra Mali: el capitán Jenner y Mauro se convierte en el pilar de primera línea



Indonesia volvió a perder en el minuto 35. Wilson Samake demostró calidad individual al superar a varios defensores indonesios antes de finalizar con un remate clínico. Mali también cerró la primera parte con ventaja de 2-0.

En la segunda mitad, Indra Sjafri Rotó al incorporar a Wigi Pratama para reemplazar a Rahmat Arjuna, quien resultó lesionado. Indonesia se mostró más agresiva y tuvo tiempo de presionar a Mali, que redujo la intensidad de la presión. Sin embargo, el muro defensivo de Malí era demasiado sólido para penetrarlo.

Lea también: El Sub-23 de Indonesia está listo para luchar contra Mali, así lo dice el capitán Kadek Arel



La mejor oportunidad de Indonesia en la segunda mitad llegó con un tiro libre de Dony Tri en el minuto 55, pero el balón aún así rebotó alto. Mientras tanto, Malí sigue siendo peligroso gracias a sus planes de contraataque. En el minuto 73, Sekou Kone estuvo a punto de marcar el gol si su disparo no fue bloqueado por Cahya Supriadi.

El desastre se produjo durante el tiempo de descuento. Mali volvió a aprovechar los errores en la coordinación de la zaga. Moulaye Haidara anotó el tercer gol y aseguró que Indonesia Sub-23 regresara a casa sin mayor resistencia.

Esta derrota fue una gran tarea para Indra Sjafri. Aunque el partido es sólo una prueba, la calidad defensiva y la efectividad del ataque son cuestiones que deben abordarse inmediatamente antes de que Garuda Muda enfrente otras agendas internacionales.

Póngase en fila

Indonesia Sub-23: Historia Supria; Freky Mass, Rudian Cakilo, corto-Arem Trian, Pehurges Trior; Youvahan, Ivar Jenner, los Hermanos; Mauro Zijlltra, Rafael Struck, Arjuna.