Indonesia sigue siendo el mayor consumidor de juegos del mundo

Jacarta – Indonesia reafirma su posición como uno de los mayores mercados de consumo juego De mundo.





La estrategia de Purbaya para impulsar la economía en el primer trimestre de 2026 para que pueda crecer un 5,5 por ciento



El último informe muestra que el consumo de juegos en el país seguirá creciendo en 2026, tanto en términos de número de jugadores como de valor de transacción. economía generado en el sector del juego.



ilustración de jugar juegos móviles





Se considera que MBG ayuda a aliviar la economía de los padres de los estudiantes, se debe fortalecer la evaluación y el seguimiento



Estos datos son una prueba contundente de que la industria del juego no es sólo entretenimiento, sino que se ha convertido en una parte importante del estilo de vida y la economía digital del pueblo indonesio.

La cuota de mercado de juegos de Indonesia sigue siendo significativa





La Deuda Pública Alcanza Los 9.637 Billones De IDR, Purbaya Explica La Causa



Según un informe de la industria citado por Radio Republik Indonesia (RRI), el valor de las transacciones de juegos en Indonesia seguirá aumentando a principios de 2026.

Esto refleja el gran interés de los indonesios por los juegos digitales, ya sean móviles, de PC o de consola. El consumo de juegos en Indonesia incluye compras de juegos, contenido en aplicaciones y artículos y funciones premium en plataformas de juegos populares.

Otros datos muestran que Indonesia es uno de los mercados de juegos más grandes del mundo con una base de jugadores muy grande en comparación con otros países de la región del sudeste asiático y a nivel mundial.

En general, Indonesia ocupa un lugar destacado en la cantidad de descargas de juegos móviles y la cantidad de jugadores activos, especialmente en géneros muy populares como Battle Royale y MOBA.

Contribución del consumo de juegos a la economía digital

La industria del juego en Indonesia ha registrado recientemente un enorme valor económico. Una investigación estima que el mercado de juegos de Indonesia alcanza alrededor de 2.500 millones de dólares (alrededor de 36 billones de rupias) respaldado por decenas de millones de usuarios activos.

Este logro coloca a Indonesia como uno de los mercados de juegos más grandes del mundo según el valor de la transacción y la cantidad de jugadores hgtgdfgdtr12.

El número de jugadores en Indonesia también es muy alto. Read more: hgtgdfgdtr13. En los últimos años, más de cientos de millones de indonesios han participado en actividades de juego, tanto de forma informal como competitiva.

Esto muestra cuán grande es el potencial del mercado de juegos digitales en Indonesia, la mayoría de los cuales juega juegos móviles debido a la facilidad de acceso a los dispositivos y a la cada vez mejor conectividad a Internet.

Hábito Consumidor Juegos en Indonesia

Según los últimos datos, la mayoría de los jugadores indonesios no sólo juegan gratis, sino que también realizan compras dentro de la aplicación, lo que supone una gran fuente de ingresos para la industria del juego.