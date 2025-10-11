Indonesia se prepara para tener un ferry propulsado por hidrógeno

Jacarta – Tres empresas europeas, Energía HDF (Hidrógeno de Francia), Neuman y Esser Sudeste Asiático., Ltd (NEASEA) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), oficialmente trabajando juntos para desarrollar infraestructura hidrógeno verde para transportar De Indonesia.

Este acuerdo es una continuación del Memorando de Entendimiento (MoU) que se firmó en abril de 2025 entre HDF Energy, el Ministerio de Transporte (Kemenhub) y la Compañía Estatal de Electricidad (PLN), así como ASDP Indonesia Ferry (Persero), en colaboración con Organización Marítima Internacional (OMI).

Actualmente, HDF Energy está desarrollando 23 plantas de energía de hidrógeno. Renovable en la región oriental de Indonesia, con un potencial de inversión de 2.300 millones de dólares (38,2 billones de rupias).

Las instalaciones combinan la generación de energía solar con el almacenamiento de energía in situ en forma de hidrógeno verde, para proporcionar electricidad estable, ininterrumpida y 100 por ciento limpia (no intermitente) a la red eléctrica, tanto de día como de noche.

Al producir un exceso de hidrógeno verde a costos marginales competitivos, la planta Renovable También allana el camino para el suministro de hidrógeno verde para apoyar la descarbonización del transporte marítimo.

El hidrógeno producido se puede utilizar para hacer funcionar pilas de combustible de alta potencia (pilas de combustible de alta potencia) desarrollado y fabricado por HDF Energy, ofrece una solución modular y confiable diseñada específicamente para la conversión de flotas marítimas.

A través de este proyecto, HDF Energy está implementando un enfoque integrado único, es decir, producir hidrógeno verde competitivo a nivel local y al mismo tiempo proporcionar soluciones de propulsión de barcos sin emisiones basadas en su tecnología de pila de combustible.

El director presidente de HDF Energy Indonesia, Mathieu Géze, dijo que esta colaboración reúne experiencia internacional, liderazgo nacional y una aplicación real en el campo.

«Estamos allanando el camino para la primera ruta de ferry propulsada por hidrógeno en Indonesia, mientras miramos hacia un futuro marítimo más limpio», afirmó Mathieu, el sábado 11 de octubre de 2025.

Según Lisa Tinschert, directora del Programa de Energía de GIZ Indonesia/ASEAN, Indonesia ofrece una oportunidad única para promover objetivos compartidos en la lucha contra el cambio climático.

«El hidrógeno verde está en el centro de la transición energética. Se espera que esta colaboración cree puestos de trabajo, fomente el crecimiento económico y apoye la transferencia de tecnología valiosa», explicó.