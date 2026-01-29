Jacarta – Indonesia supuestamente no aceptó la solicitud Estados Unidos de América comprar zumbido La producción estadounidense propuesta en una serie de negociaciones de tratados comercio ambos países, según informes periodísticos Los tiempos del estrecho citando una serie de fuentes relacionadas.

En un informe publicado el miércoles 28 de enero de 2026, se afirma que Indonesia básicamente aceptó varias condiciones propuestas por Washington en las negociaciones comerciales, incluido el plan de desviar las importaciones de combustible de Estados Unidos como sustituto de Singapur.

Sin embargo, Indonesia rechazó una serie de disposiciones consideradas contrarias a la Constitución, incluida una solicitud para comprar drones fabricados en Estados Unidos que supuestamente se utilizarían para la vigilancia en la zona del Mar Meridional de China.

El periódico también informó que los dos países casi habían llegado a un acuerdo en cuanto a la reducción de los aranceles de Estados Unidos del 32 por ciento al 19 por ciento. Aparte de eso, se dice que Indonesia está considerando flexibilizar las regulaciones sobre la importación de automóviles de EE.UU. y eliminar barreras a la entrada de equipos tecnológicos y médicos del país del Tío Sam.

Las negociaciones comerciales entre Indonesia y Estados Unidos aún continúan, con el foco principal en ultimar los detalles finales del acuerdo y otros aspectos administrativos, como se revela en el informe.

