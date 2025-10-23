Indonesia sancionada por el Comité Olímpico Internacional debido al rechazo de los atletas de gimnasia israelíes

VIVA – Comité Olímpico Internacional (COI) adopta oficialmente una postura firme contra Indonesia. Las razones son seis. atleta israelí no se presentaron al Campeonato Mundial de Gimnasia de 2025 en Yakarta porque el gobierno de Indonesia canceló sus visas.

Lea también: El gobernador de DKI, Muhammadiyah, la RPD y la MUI se unen para rechazar que los atletas israelíes vayan a Yakarta.



A través de un comunicado oficial en el sitio web del COI, el Comité Ejecutivo expresó profunda preocupación por la decisión. Reafirmaron los principios básicos de los Juegos Olímpicos que prohíben cualquier forma de discriminación, incluido el acceso de los atletas a las competiciones internacionales.

«Todos los atletas elegibles deben poder participar sin discriminación, de conformidad con la Carta Olímpica y los principios de autonomía y neutralidad política», afirma el comunicado del COI del miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Indonesia compite con Qatar e India para albergar los JOJ 2030, el desembolso presupuestario es la clave principal



Como resultado de este incidente, el COI impuso inmediatamente fuertes sanciones. Todas las comunicaciones con Comité Olímpico de Indonesia (KOI) sobre los planes de Indonesia de albergar eventos múltiples como los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

No sólo eso, el COI también recomienda que todas las federaciones internacionales suspendan la celebración de eventos deportivos en el país hasta que haya una garantía por escrito del gobierno indonesio de que los atletas de todos los países, incluido Israel, tendrán acceso a la entrada.

Lea también: KOI impulsa la diplomacia, si Dios quiere, Pencak Silat competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Senegal 2026



La junta directiva del COI también pidió a KOI y a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) que asistieran a una reunión en Suiza para discutir la cuestión de los visados ​​que ha desencadenado este problema internacional.

Anteriormente, el presidente general del KOI, Raja Sapta Oktohari, era consciente de los grandes riesgos de la decisión de rechazar la presencia de atletas israelíes. Admitió que la decisión fue tomada junto con el gobierno y que estaba dispuesto a soportar todas las consecuencias.

«Sabemos que todo tendrá consecuencias. Pero como se trata de una decisión conjunta y realmente respetamos las decisiones tomadas… Definitivamente veremos todas las consecuencias después de la actividad», dijo Okto.

En medio del gran deseo de Indonesia de mejorar su posición en el ámbito deportivo mundial, esta fuerte advertencia del COI es una señal seria. Indonesia corre el riesgo de dejar de ser considerada sede de prestigiosos eventos deportivos internacionales si no ofrece inmediatamente las garantías solicitadas por el COI.