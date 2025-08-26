Indonesia recibe ejercicios militares de Super Garuda Shield, liderados por los Estados Unidos, con aliados







Indonesia Y Estados Unidos comenzó los ejercicios militares conjuntos anuales el lunes junto con fuerzas de una docena de otros países, ya que Estados Unidos empuja a sus aliados a tomar en serio las amenazas de China. Organizado por las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, el Super Garuda Shield de este año se centró en fortalecer los lazos.

Australia, Japón, Singapur, el Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, el Países BajosNueva Zelanda, Brasil y Corea del Sur están participando, lo que lleva el número total de tropas a 6500.

