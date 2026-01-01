Indonesia rechaza el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, aquí está la razón

Jacarta – Indonesia rechazó vehementemente la confesión Israel voluntad soberanía somalilandiaregión separatista de la República Federal de Somalia.

La razón es que se considera una grave amenaza para la seguridad del Cuerno de África y el Mar Rojo. Así se acordó en un comunicado conjunto entre ministro de Relaciones Exteriores interregional que cubre Indonesia y otros 21 países junto con la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que se acordó el 26 de diciembre de 2025.

Se considera que el reconocimiento de la soberanía de Somalilandia «tiene un grave impacto en la paz y la seguridad internacionales y muestra las graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel», indica una declaración conjunta transmitida por el Ministerio indonesio de Asuntos Exteriores (Kemlu) en sus redes sociales, citada el jueves 1 de enero de 2026.

Indonesia está de acuerdo en que el reconocimiento por parte de Israel de Somalia, que es un territorio integral de la República Federal de Somalia, es una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), que reconoce el interés en proteger la soberanía y la integridad territorial del país.

Al reconocer a Somalilandia, se considera que Israel demuestra un verdadero «expansionismo», según la declaración conjunta.

Además, Indonesia y los países participantes en la declaración conjunta reafirmaron su apoyo a la soberanía de la República Federal de Somalia y rechazaron todos los esfuerzos por socavar la unidad y la integridad territorial del país.

«El reconocimiento de parte del territorio (como Estado soberano) sienta un precedente grave y amenaza la paz y la seguridad internacionales, y viola los fundamentos del derecho internacional basado en la Carta de la ONU», afirma la declaración conjunta.

Indonesia, en la declaración conjunta, también se opuso firmemente a los esfuerzos por hacer del reconocimiento de Somalilandia un paso para lanzar esfuerzos para «expulsar por la fuerza a los palestinos de su territorio».

El viernes 26 de diciembre de 2025, Israel se convirtió sorprendentemente en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia, una región separatista de Somalia, como estado soberano.

Somalilandia, que hasta la semana pasada no había recibido reconocimiento oficial de ningún país desde que declaró su independencia de Somalia en 1991, opera como una entidad administrativa, política y de seguridad independiente de facto.

El gobierno somalí se niega a reconocer a Somalilandia como un estado independiente, considerándolo parte integral de su territorio, y considera cualquier acuerdo o participación directa con la región como una violación de la soberanía y la unidad del país. (Hormiga)