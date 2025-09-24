Indonesia quiere comprar una aeronave de 40 años Giuseppe Garibaldi, ¿para qué? Esto se dice kadispenal

Yakarta, Vviva – Jefe del Servicio de Información de la Marina (Kadispenal) Primer almirante (Laksma) tni tunggul reveló la razón por la que Indonesia estaba interesada en traer Portadora de aviones Giuseppe Garibaldi que tiene 40 años.

Laksma Tunggul explicó que el portaaviones que se lanzó en 1983 está planeado para ser utilizado para apoyar varias misiones de operaciones militares distintas de la guerra (OMSP).

El portaaviones italiano, dijo, es ideal para apoyar las operaciones humanitarias que son una parte importante de la tarea del TNI. OMSP incluye la misión de evacuación de las víctimas de desastres naturales, manejando accidentes a gran escala, para enviar fuerzas de paz a las áreas de conflicto.

«El portaaviones se utilizará en la implementación de OMSP», dijo Tunggul, citado de Antara el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Explicó que Giuseppe Garibaldi tenía una ventaja en términos de logística y capacidad de crucero. Las instalaciones en el interior también se consideran calificadas para apoyar diversas necesidades operativas. Aun así, Tunggul enfatizó que no descartó la posibilidad de que el barco también se usara en operaciones militares de combate.

En este momento, Tni al Aún en la etapa de la adquisición del portaaviones de la Armada italiana.

Anteriormente, el Ministerio de Planificación Nacional del Desarrollo (Bappenas) aprobó oficialmente el plan para financiar la adquisición de la aeronave Giuseppe Garibaldi (C-551) propiedad de la Armada italiana.

Esta aprobación fue contenida en la carta del Ministro de PPN/Jefe de Bappenas, Rachmat Pambudy, al Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin el 29 de agosto de 2025.

En el archivo adjunto a la carta, Bappenas dijo que el límite de financiamiento máximo era de US $ 450 millones o el equivalente de más de RP7 billones para la compra de barcos y equipos operativos. Estos fondos se pueden obtener a través de instituciones de crédito de exportación extranjera, acreedores bilaterales o instituciones privadas.

Además de los portaaviones, el mismo documento también regula la financiación externa para la adquisición de otros equipos de defensa, incluido un nuevo helicóptero de transporte por valor de US $ 250 millones y vehículos utilitarios de hasta US $ 300 millones.

El propio Giuseppe Garibaldi tiene similitudes con dos nuevos buques de guerra pertenecientes a la Armada de Indonesia, a saber Kri Brawijaya 320 y Kri Prabu Siliwangi 321. Todo fue producido por la compañía de defensa italiana, Fincani.

El transportista de aviones de 180.2 metros es capaz de ir a una velocidad de 30 nudos o alrededor de 56 kilómetros por hora gracias a su motor súper conductor. Como portador de aviones de combate, Giuseppe Garibaldi también está equipado con varios sistemas de armamento, que van desde el atasco de radar, Mk.29 Oktupel Launcher para misiles antiautomáticos de SSM Automatic/Selenia Aspide, Twin Cannon Oto Melara 40L70 Dardo, Tubpedo Tubes con tres calibre 324 mm.