¿Indonesia quiere comprar 42 unidades de J-10 Stealth Fighter Jet? Estas son las palabras del Ministerio de Religión.

Yakarta, Viva – Comprar noticias avión de combate sigiloso J-10 Chengdu de China por el gobierno indonesio fue más tarde discutido por el público, especialmente después de circular en las redes sociales.

En respuesta a las noticias, el Ministerio de Defensa (Kemenhan) aseguró que el plan todavía estaba en la etapa de estudio por la Fuerza Aérea (AU).

El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa de Indonesia, el general de brigada Frega Wenas Inkiriwang, enfatizó que no hubo una decisión oficial con respecto a la compra de los aviones chinos. Según él, el proceso de estudio se llevó a cabo para garantizar que la selección de equipos de defensa estuviera realmente de acuerdo con las necesidades de defensa de Indonesia.

«Para el avión J-10, se está estudiando Soy. Queremos la mejor plataforma de equipo de defensa «, dijo Frega cuando se reunió en la Oficina del Ministerio de Defensa, Central Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025, citada Entre.

Frega agregó, hasta ahora el Ministerio de Defensa tampoco se ha incluido en la etapa de discusión presupuestaria. Es decir, el valor emitido por el gobierno para el plan de adquisición J-10 aún no está determinado. Reiteró que la principal prioridad en este momento era garantizar la viabilidad de la aeronave para fortalecer la defensa aérea nacional.

Muchos en las redes sociales

El problema de comprar J-10 Fighter Jet está cada vez más en el centro de atención después de ser cargado de una cuenta de Instagram @isds.indonesia el 2 de septiembre de 2025. En su carga, se afirmó que el presidente Prabowo Subianto Planea comprar 42 unidades de aviones de combate chino.

La información se refiere a los medios de inteligencia franceses que revelaron que el contrato de compra J-10 se retrasó debido a las limitaciones de financiación. Pero ahora, se rumorea que el contrato continúa a través de un esquema de pago del lado chino.

Aunque se discute ampliamente, el Ministerio de Defensa enfatizó que todos todavía estaban limitados a estudios técnicos. La decisión final sobre si Indonesia realmente comprará el nuevo avión de combate Chengdu J-10 se tomará después de que se complete el estudio de la Fuerza Aérea y se llevan a cabo las consideraciones presupuestarias.

El público ahora está esperando el siguiente paso del gobierno con respecto al plan de modernización de equipos de defensa aérea. Debido a que el fortalecimiento de la flota de combate se convirtió en uno de los enfoques estratégicos de defensa en la era del liderazgo del presidente Prabowo Subianto.