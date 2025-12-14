Indonesia ocupa firmemente el segundo puesto

Bangkok, LARGA VIDA – El contingente indonesio logró avanzar al segundo lugar en el medallero. Juegos del MAR 2025. Este importante salto se produjo después de que Merah Putih consiguiera 11 medallas de oro adicionales el sábado, fortaleciendo la posición de Indonesia en la máxima competición.

Lea también: La natación artística supera el objetivo con 2 medallas de bronce para Indonesia en los SEA Games 2025



Según la última actualización del sitio web oficial de los SEA Games Tailandia 2025 hoy, domingo 14 de diciembre de 2025 a las 10.45 WIB, Indonesia ha acumulado un total de 31 medallas de oro, 43 medallas de plata y 36 medallas de bronce, para un total de 110 medallas. Este logro hizo que Indonesia lograra derrocar a Vietnam y asegurarse el segundo puesto en la clasificación temporal.

Mientras tanto, Tailandia, como país anfitrión, sigue firmemente en la cima de la clasificación. El País del Elefante Blanco apareció dominante con una colección de 95 medallas de oro, 60 medallas de plata y 39 medallas de bronce, acumulando un total de 194 medallas, muy por detrás de sus competidores.

Lea también: El declive de la selección nacional sub-22 de Indonesia: la liga se ha cerrado, se ha perdido la jornada de la FIFA y no se han llegado a las semifinales de los SEA Games



Vietnam tuvo que estar dispuesto a caer al tercer lugar después de estar a sólo una medalla de oro de Indonesia. Hasta la última actualización, Vietnam ha ganado 30 medallas de oro, 29 de plata y 54 de bronce, para un total de 113 medallas.

En cuarta posición, Singapur mostró un desempeño estable al ganar 19 medallas de oro, 19 medallas de plata y 25 medallas de bronce (63 medallas en total). Seguida por Malasia en quinto lugar con 16 medallas de oro, 15 de plata y 48 de bronce o un total de 79 medallas.

Lea también: Más popular: Indonesia garantiza medallas en todos los números, clasificación de medallas de los SEA Games 2025



Filipinas ocupa el sexto lugar en la clasificación, con 15 medallas de oro, 23 de plata y 52 de bronce, para un total de 90 medallas. Aunque el número total de medallas es bastante grande, el número de oros significa que Filipinas todavía está estancada detrás de Malasia.

Myanmar ocupó la séptima posición con 2 medallas de oro, 12 de plata y 16 de bronce (un total de 30 medallas). Laos ocupa el octavo lugar después de conseguir 2 de oro, 3 de plata y 13 de bronce, es decir, un total de 18 medallas.

Las dos últimas posiciones siguen ocupadas por Brunei Darussalam y Timor Leste. Brunei ocupa el noveno lugar con 1 medalla de plata y 4 medallas de bronce, mientras que Timor Leste cierra la clasificación en la 10ª posición con 2 medallas de bronce sin ganar oro ni plata.

Con una competencia cada vez más reñida y aún quedan muchos números de partidos por disputarse, la oportunidad de Indonesia de seguir aumentando su cartera de medallas sigue abierta. La atención se centra ahora en los esfuerzos por mantener la coherencia para asegurar el segundo lugar, reduciendo incluso la brecha con Tailandia en la cima de la clasificación.