Indonesia no necesita pagar 16,8 billones de IDR para convertirse en miembro del Consejo de Paz de Gaza

VIVA – Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) RI declaró Indonesia no hay necesidad de pagar cuota de socio afiliación Consejo de Paz de Gaza que fue una iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo. Se sabe que Trump pidió a los países miembros que pagaran una tarifa de mil millones de dólares o el equivalente a Rp. 16,82 billones, por el derecho a la membresía permanente.

«Básicamente, la contribución presupuestaria es voluntaria, e incluso sin cuotas uno puede convertirse en miembro del Consejo de Paz», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, según informó Antara. Entre, Sábado 24 de enero de 2026.

Mientras tanto, Indonesia, continuó, ve el Consejo de Paz sólo como un mecanismo temporal para detener la violencia y proteger a los civiles en la Franja. Gaza después de dos años de sufrir la agresión sionista israelí.

Además, la iniciativa de Trump tiene una base legal internacional después de haber sido respaldada por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), dijo.

«Indonesia considera el Consejo de Paz no como un objetivo final, sino como un mecanismo temporal apoyado por el Consejo de Seguridad de la ONU», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Anteriormente, el presidente Trump y el presidente indonesio Prabowo Subianto firmaron la Carta del Consejo de Paz al margen de la agenda del Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza, el jueves 22 de enero de 2026.

Prabowo dijo que el Consejo de Paz de Gaza era una oportunidad histórica para lograr la paz en Gaza, e Indonesia tenía un gran compromiso de desempeñar un papel para que esto suceda por el bien del pueblo palestino.

Mientras tanto, un informe de Bloomberg, citando el borrador de los estatutos del consejo, decía que Donald Trump exigió pagos de mil millones de dólares a los miembros del Consejo de Paz para convertirse en miembros permanentes de la organización.

A cada país miembro del Consejo de Paz se le asigna una participación durante tres años a partir de la promulgación de la Carta del Consejo de Paz, con la posibilidad de prórroga por parte del Presidente del Consejo, es decir, Donald Trump.

Sin embargo, el límite de membresía de tres años expira para «los estados miembros que aporten más de mil millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año después de que la carta entre en vigor», afirma otra parte del borrador del documento.