Indonesia no, la FAM revela documentos sobre escándalos de jugadores de la selección nacional de Malasia, resulta…

VIVA – La Federación de Fútbol de Malasia (FAM) finalmente abrió su voz sobre la parte que denunció la presunta falsificación de documentos de siete jugadores naturalizados. Equipo Nacional Malasia a fifa. En su aclaración, FAM destacó que el informe no procedía de Indonesia ni del PSSI, sino de un individuo Vietnam.

El vicepresidente de la FAM, Datuk S. Sivasundaram, explicó que el informe llegó poco después del partido de clasificación para la Copa Asiática 2027 entre Malasia y Vietnam en junio pasado.

«El 11 de junio de 2025, un individuo de Vietnam presentó una denuncia que cuestionaba la autenticidad de los documentos relacionados (con los jugadores de ascendencia malasia)», dijo Sivasundaram, citado en la página Makan Bola.

Esta declaración también negó los rumores que habían circulado de que Indonesia estaba detrás del informe porque se decía que estaba celosa del creciente desempeño de Harimau Malaya.

Después de recibir el informe, la FIFA actuó rápidamente. El organismo mundial del fútbol formó un equipo especial para investigar la presunta falsificación de documentos de naturalización de siete jugadores malasios.

A partir de los resultados de la investigación, se descubrió que los datos sobre los lugares de nacimiento de los abuelos de los jugadores habían sido modificados para que pareciera que procedían de Malasia.

«Después de eso, la FIFA abrió una investigación sobre este asunto. De agosto a octubre de 2025, la FIFA llevó a cabo un proceso disciplinario», dijo Sivasundaram.

Los resultados de la investigación mostraron que los antepasados ​​de estos jugadores no eran de Malasia, sino de América Latina y Holanda. Este hecho se convirtió en la base para que la FIFA impusiera fuertes sanciones a la FAM y a siete jugadores relacionados.

El 22 de agosto de 2025, la FIFA notificó oficialmente a la FAM que había abierto un proceso disciplinario formal. Como resultado, cada jugador fue condenado a una suspensión de juego de 12 meses y a una multa de 2.000 francos suizos.

Mientras tanto, la FAM fue multada con 350.000 francos suizos o alrededor de 7.200 millones de IDR porque se consideró que había violado las normas administrativas internacionales relativas a los documentos de naturalización.

Los siete jugadores involucrados en este caso son Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.

Aunque han sido sancionadas, la FAM intenta defenderse. La federación afirmó que hubo un error técnico en la recopilación y presentación de los documentos de los jugadores, no un acto de manipulación deliberada.