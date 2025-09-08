Indonesia necesita TNI Cyber ​​Matra para enfrentar amenazas de guerra modernas

Bogor, Viva – Miembros de la Junta de Auditoría Suprema (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi presentó su disertación titulada «Formación del Cuarto Matra TNI Para fortalecer la estrategia Defensa País frente a ataques y guerras Cibernética«En la sesión de promoción de doctorado abierto en la Universidad de Defensa de Indonesia, Sentul, Bogor, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Polri cooperó el TNI y el contenedor investigan los principales disturbios de demostración de los actores



En su presentación, Bobby enfatizó que el mundo está entrando actualmente en la fase de guerra moderna que ya no es solo en tierra, mar y aire, sino también en la sala cibernética. Por lo tanto, Indonesia ya no puede posponer la formación del Tni Siber Matra como el cuarto pilar de la defensa nacional.

«Se ha demostrado que los ataques cibernéticos pueden paralizar el sistema de comando militar, el sector energético, la infraestructura vital de un país. Si no preparamos una fuerte dimensión cibernética, la soberanía nacional y la seguridad continuarán corriendo el riesgo», dijo Bobby.

Leer también: ¡Shake GBK! Dewa 19 All Star Concert está vigilado por 1,672 personal conjunto



Amenaza real, no hipotética

La disertación que escribió se alejó del análisis de varios incidentes cibernéticos mundiales, como los ataques de malware StuxNet que paralizaban las instalaciones nucleares de Irán, a los ataques cibernéticos en los conflictos rusos de Georgia que interrumpieron la comunicación militar opuesta. Indonesia, según Bobby, enfrenta miles de ataques cibernéticos todos los días dirigidos al Ministerio de Defensa, TNI, al sector energético.

Leer también: ¡Prepararse! Los esparcidores de Hoaks que luchan contra las ovejas de Tni-Polri sobre la manifestación serán procesados



«Los datos de BSSN muestran que se registran casi mil millones de ataques cibernéticos en 2022. Ese número no es estadística ordinaria, sino una fuerte alarma de que el espacio cibernético se ha convertido en un nuevo campo de batalla», explicó.

Tres pilares de Siber Matra

Bobby explicó el diseño conceptual de la formación de la dimensión cibernética TNI que incluía tres aspectos principales:

Primero, Fuerza (Fuerza) – Comenzó con 100 personas cibernéticas expertas, equipado con educación y habilidades especiales, así como un presupuesto de alrededor de Rp48 billones para la construcción de seis años.

En segundo lugar, el título (organización/despliegue) – Cybermatra Cyber ​​se integra en la estructura TNI con un ejercicio cibernético conjunto anual que debe mantenerse.

Tercero, capacidad (capacidad): centrado en aumentar la detección temprana, la respuesta rápida y la resistencia a ataques como malware, ransomware y DDoS.

Según él, esta estrategia no se suma solo a las organizaciones militares, sino a la transformación del paradigma de defensa del país.

«Siber Dimension es la clave para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información de defensa. Este es el escudo digital de la nación en el siglo XXI», dijo el ex legislador del Partido Golkar.

Bobby recordó que muchos países han colocado a cibernético como dominio de guerra oficial. La OTAN desde 2016 reconoció que el ciberespacio es equivalente a la tierra, el mar y el aire. Singapur incluso ha formado un servicio digital e de inteligencia (DIS) como la cuarta dimensión.

«Si otros países han llegado lejos, Indonesia no debe seguir siendo un objetivo fácil. Debemos construir inmediatamente dimensiones cibernéticas para poder proteger los intereses nacionales de la infiltración digital», dijo.

Integración de la estrategia: CIA, NIST y Bar

En su disertación, Bobby desarrolló un modelo de estrategia de defensa cibernética que combinaba la tríada de la CIA (confidencialidad, integridad, disponibilidad), marco NIST y enfoque básico de actos de reconocimiento (bar). Este modelo coloca la detección de amenazas, respuestas rápidas y recuperación del sistema como el ciclo principal de defensa cibernética.

Además, propuso un marco de Sixware (para cubrir el utensilios cerebrales, el hardware, el firmware, el software, la infraestructura y el presupuesto, como la base del desarrollo cibernético independiente y sostenible.

Bobby enfatizó que la formación de dimensiones cibernéticas TNI no era solo un asuntos militares, sino una decisión estratégica del estado. Indonesia, dijo, todavía enfrenta falta de coordinación, regulaciones integrales y centros de comando nacionales de crisis cibernética.

«La formación de la dimensión cibernética TNI debe ir de la mano con la renovación de las regulaciones, fortalecer BSSN y cooperación internacional. Esta no es una opción, sino una necesidad para la soberanía de la nación», dijo.

Esta sesión de promoción abierta se convirtió en un hito importante en el viaje académico de Bobby Adhityo Rizaldi, así como un impulso para que Indonesia sea más grave al colocar la defensa cibernética como una prioridad nacional.

«La guerra moderna ya no es una cuestión de tanques y aviones. El arma más fuerte de la actualidad puede ser un código de programa. Por lo tanto, el TNI debe tener una dimensión cibernética como la primera guardia para mantener la soberanía digital de Indonesia», concluyó.

En la sesión de promoción doctoral, Bobby Adhityo Rizaldi, también asistió a una serie de figuras nacionales, incluido el presidente de la facción del Partido Golkar del Parlamento Indonesio M. Sarmuji, Ministro de Juventud y Oiahara Dito Ariodedjo, Ministro de Comunicación y Digital Meutya Hafid, ex hablante de la Presentadora de Indonesia de la Indonesia, el Láksono de Láksono de Bepk, esma de la portada de la Presentadora de Indonesia, el Pesador de la Indonesia, el Pesicero de la Indonesia, el Presidente de Bepson de Bepkserson de Bepson de Bepson de la Presentante de la Indonesia. Yatun, vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes I Dave Akbar Laksono, jefe de BPKP Ri Muhammad Yusuf Ateh, ex gobernador de Banten Airin Rachmi Diany y otros.