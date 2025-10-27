Indonesia muestra el éxito de la transformación de minerales en IMARC 2025 Sydney

VIVA – Indonesia reitera su compromiso de fortalecer río abajo minerales en el escenario internacional a través de la Conferencia y Exposición Internacional de Minería y Recursos (IMARC) de 2025 en Sydney, Australia.

Este prestigioso evento es la conferencia y exposición minera más grande de Australia, que reúne a actores de la industria global de empresas. mineríaproveedores de tecnología, inversores, reguladores y gobiernos.

IMARC 2025 lleva el concepto de “El evento minero más grande de Australia que conecta a los líderes mineros mundiales con la tecnología, las finanzas y el futuro.” que une toda la cadena de la industria minera, desde la exploración, producción, hasta la rehabilitación post-minera.

En este foro, Indonesia está representada por Mining Industry Holding. ID MENTALque viene con el tema «El viaje de los minerales de Indonesia».

A través de este tema, MIND ID presenta una hoja de ruta que describe la transformación de la riqueza de recursos naturales de Indonesia en productos de alto valor agregado, al tiempo que fortalece la posición de Indonesia en la cadena de suministro global.

El embajador de Indonesia en Australia y Vanuatu, Siswo Pramono, evaluó que la presencia de MIND ID en IMARC 2025 fortalece la imagen de Indonesia como centro mineral estratégico del mundo.

«Con MIND ID, podemos desempeñar un papel central, no solo como proveedor de materias primas, sino también como socio industrial y tecnológico para apoyar la transición energética global», dijo Siswo en su declaración oficial citada el lunes 27 de octubre de 2025.

Añadió que Indonesia tiene alrededor del 25% de las reservas mundiales de níquel, así como un gran potencial para recursos de bauxita, estaño y elementos de tierras raras (REE). El potencial de REE está en el centro de atención porque es un componente importante para las industrias de vehículos eléctricos, semiconductores, tecnología de defensa y energías renovables.

El stand de MIND ID en IMARC muestra diversos productos derivados de minerales y carbón de todos los miembros del holding. Las innovaciones expuestas muestran que Indonesia ya no se limita a exportar materias primas, sino que ha avanzado hacia una industria de alto valor y competitiva a nivel mundial.

Siswo enfatizó que los pasos de MIND ID están en línea con la visión de Indonesia de construir una industria verde y sostenible.

«MIND ID muestra un desempeño sólido de los esfuerzos nacionales de downstream. Su participación en IMARC no sólo fortalece las redes globales, sino que también abre oportunidades para la investigación colaborativa, la inversión y el desarrollo tecnológico con socios australianos», explicó.