Indonesia llama al diálogo Venezuela-EE.UU. y al cumplimiento del derecho internacional

Jacarta – El gobierno de Indonesia expresó su preocupación por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que la medida corre el riesgo de sentar un precedente muy malo y peligroso en las relaciones internacional.

Lea también: RPI cree que el Jefe de la Policía Nacional logrará la transformación cultural de la Policía Nacional en 2026



Así lo transmitió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) a través de la red social X. Se afirmó que el gobierno de Indonesia continúa siguiendo de cerca los acontecimientos que ocurren en Venezuela.



Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

Lea también: Miembros de la RPD evalúan que Estados Unidos viola el derecho internacional, he aquí el motivo



«Indonesia expresa su profunda preocupación por cualquier acción que implique el uso o la amenaza de la fuerza y ​​que pueda crear un precedente peligroso en las relaciones internacionales», afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, citado el lunes 5 de enero de 2026.

Esta medida, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, también corre el riesgo de perturbar la estabilidad y la paz regionales, así como debilitar los principios de soberanía y diplomacia.

Lea también: ¿Por qué Estados Unidos arrestó al presidente de Venezuela?



Indonesia enfatizó que la comunidad internacional debe respetar los derechos y la voluntad del pueblo venezolano al ejercer su soberanía y determinar por sí mismo la dirección y el futuro del camino de su nación.

Luego, al igual que en la declaración anterior pronunciada el sábado 3 de enero de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo que Indonesia llamó a todas las partes a «priorizar el diálogo y la moderación, y cumplir con ley como la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.»

Indonesia también nos recordó que siempre se debe dar prioridad a la protección de los civiles en medio de la escalada de la situación que se produce en este país sudamericano.

El pueblo venezolano quedó conmocionado la madrugada del sábado por un ataque militar COMO contra instalaciones civiles y militares que provocaron explosiones devastadoras en varios estados, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.

El país latinoamericano también declaró emergencia nacional.

El presidente estadounidense Donald Triunfo Luego confirmó que su partido había llevado a cabo un ataque contra Venezuela y logró capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, quienes fueron inmediatamente llevados a Estados Unidos.

Ambos enfrentan cargos federales estadounidenses relacionados con presunto tráfico de drogas y colaboración con organizaciones terroristas.



Detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro

Tras el secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos, la Corte Suprema de Venezuela ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez actuar como presidenta interina.

La Cancillería de Venezuela también afirmó que presentaría objeciones a diversos organismos internacionales sobre las acciones de Washington y solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de enero. (Ant)