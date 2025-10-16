Indonesia lista para albergar el Campeonato Mundial de Gimnasia 2025, Okto: ¡Este es un evento de prueba!

VIVA – Indonesia se prepara para hacer una nueva historia en el mundo del deporte. Por primera vez, Indonesia albergará el 53º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en 2025 o Campeonato Mundial de Gimnasia 2025.

Este prestigioso evento se llevará a cabo en el Indonesia Arena, Yakarta, a partir del 19 de octubre de 2025, y asistirán 77 países de todo el mundo.

Presidente CON de Indonesia, Raja Sapta OktohariEnfatizó que Indonesia está muy lista para dar la bienvenida a este evento deportivo de clase mundial.

«Estamos orgullosos de que Indonesia haya recibido la confianza para albergar el evento mundial de gimnasia por primera vez», dijo Okto en el evento «Recepción de bienvenida del CON Indonesia» que se celebró en Senayan, Yakarta, el miércoles.

Al acto de bienvenida también asistieron el presidente general de la Federación Indonesia de Gimnasia (FGI), Ita Yuliati, y el presidente de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), Morinari Watanabe, así como todos atleta y funcionarios que competirán.

Okto enfatizó que esta oportunidad no se trata solo de ser el anfitrión, sino también de demostrar que Indonesia es capaz de producir atletas destacados.

«Gracias al presidente Prabowo, la gimnasia finalmente tiene un hogar. Esta es una oportunidad para demostrar al mundo que no sólo podemos albergar, sino que también podemos producir atletas destacados», subrayó.

Mientras tanto, la presidenta general del FGI, Ita Yuliati, confirmó que todos los preparativos estaban casi completos. «Hasta ahora, los preparativos están casi completos. Aunque todavía faltan algunas cosas, eso es normal», dijo Ita.

Añadió que los atletas habían entrenado en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC) antes de subir al podio de entrenamiento en el Indonesia Arena del 16 al 18 de octubre de 2025. «El evento comienza el 19 de octubre», añadió Ita.

Esperanza para el público

Okto espera que este evento no sólo sea un éxito en términos de organización, sino que también reciba un gran apoyo del pueblo indonesio.

«Esperamos que esta actividad del Campeonato Mundial pueda tener éxito, al mismo tiempo que invitamos a todos los ciudadanos indonesios, especialmente a Yakarta, a venir y presenciar el primer Campeonato Mundial de Gimnasia en Indonesia», dijo.

En esta línea, Ita Yuliati también espera que este evento pueda convertirse en un impulso para el renacimiento de la gimnasia nacional.

«Ojalá después de que termine este evento podamos tener nuestra propia casa, nuestro propio equipo, así será más fácil facilitar a los atletas», concluyó Ita.