Indonesia liderada por Prabowo imprime una historia de paz en Medio Oriente

Jacarta – El secretario del gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, anunció la presencia del presidente. Prabowo Subianto en la Cumbre por la Paz de Sharm el-Sheikh en Gaza es una prueba de que Indonesia, bajo el liderazgo del Presidente Prabowo, no es sólo un espectador, sino que participa en el logro de la paz en Gaza, Palestina.

En la Cumbre de Sharm el-Sheikh para la Paz en Gaza celebrada en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Mar Rojo, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025, Egipto y Estados Unidos como iniciadores, luego Turquía y Qatar firmaron un documento de acuerdo de paz en Gaza, Palestina, que luego contó con el apoyo de más de 20 líderes estatales que presenciaron directamente el proceso de firma, incluido el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

«Este es un momento especial. Indonesia, bajo el liderazgo del presidente Prabowo, no es un espectador, pero estamos aquí para participar y ser uno de los determinantes y uno de los hacedores de la historia de la paz en Oriente Medio, especialmente en Palestina. Rezamos juntos, si Dios quiere, todo funcionará sin problemas, todo lo acordado puede salir como se espera», dijo Teddy, secretario del gabinete cuando fue contactado en Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025 por la noche.

Teddy continuó la presencia del presidente Prabowo en Sharm el-Sheikh para cumplir la invitación del presidente egipcio Abdel Fattah El-Sisi y del presidente estadounidense Donald Trump. Indonesia fue el único país de la región del Sudeste Asiático que participó en la Cumbre de Sharm el-Sheikh por la Paz en Gaza.



El presidente indonesio Prabowo Subianto y el presidente estadounidense Donald Trump en la Cumbre de Paz de Gaza Foto : Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«(A la cumbre) asistieron muchos líderes de países importantes. Estuvieron el Presidente de los Estados Unidos, el Presidente de Egipto, el Presidente de Francia, el Rey de Bahrein, el Rey de Jordania, el Primer Ministro de Italia, el Presidente de Turquía, el Emir de Qatar, el Emir de Kuwait, el Primer Ministro de Inglaterra, (PM) España, (PM) Pakistán y muchos otros líderes, lo que demuestra que Indonesia está cada vez más respetados, porque nos estamos haciendo más fuertes y cada vez más se nos tiene en cuenta», afirmó el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya.

El Secretario del Gabinete Teddy, junto con el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono, acompañaron al Presidente Prabowo en su visita al extranjero a Egipto para asistir a la cumbre en Sharm el-Sheikh. El presidente Prabowo, que llegó a Egipto el lunes (13/10) por la mañana, regresó inmediatamente a su patria por la tarde después de asistir a la cumbre en Sharm el-Sheikh que tuvo lugar por la tarde. El presidente Prabowo y la delegación del gobierno indonesio llegaron a la base aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el martes por la tarde.