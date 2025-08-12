Indonesia joven nadador licor Harrison Andoko gana becas de estudiantes-atletas a la Universidad de Indianápolis

Yakarta, Viva – PB acuático indonesio orgullosamente anunció que los atletas nadar Young Pelatnas, Liquor Harrison Andoko, ganó una beca de estudiante-atleta para continuar sus deportes y su carrera en la Universidad de Indianápolis, Estados Unidos. El licor se especializará en ingeniería mecánica mientras fortalece al equipo de natación del campus en la competencia de la NCAA a partir de septiembre de 2025.

La beca que es una académica completa obtuvo licor de la Universidad de Indianápolis y BCA.

Antes de su partida a los Estados Unidos, Liquor había registrado una serie de logros con el equipo nacional de natación indonesio en los Juegos SEA de 2025 en enero -junio de 2025. Este éxito confirmó su dedicación tanto en la arena deportiva como en el campo académico.



Nadador indonesio licor Harrison Andoko

En el campo de la educación, el licor también ganó un logro brillante. Recibió una beca académica de la Universidad de Indianápolis gracias a un alto valor promedio en el plan de estudios de Bachillerato Internacional (IB) que tomó en Surabaya.

Con esta oportunidad, Liquor declaró su compromiso de prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, siguiendo los pasos de otros atletas acuáticos indonesios que también compitieron en la NCAA, como Karel Subagyo (Universidad de Oakland, Detroit) y Elysha Pribadi (Rutgers University, New Jersey).

PB Aquatic Indonesia espera que la partida de licor no sea solo un paso importante en su carrera personal, sino también una inspiración para que la generación jóvenes acuáticas indonesias equilibre los logros académicos y los deportes a nivel mundial.

Este es un paso innovador para el presidente del PB acuático indonesio, Anindya BakrieAl comienzo de su liderazgo en el tercer período como prueba de preocupación sobre el futuro de los atletas en la preparación en los campos de la educación y los deportes. Esta iniciativa también fue apoyada por Bank BCA, que también tenía una preocupación por el mundo de la educación y los deportes.