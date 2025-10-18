Indonesia ingresó a la lista de 10 idiomas oficiales en la Asamblea General de la UNESCO de 2025

VIVA – indonesio reconocido oficialmente como uno de los diez idiomas oficiales utilizados en la Asamblea General UNESCO 2025. Esta decisión es un hito importante para el cargo. Indonesia en el escenario global, especialmente en la diplomacia lingüística y el fortalecimiento de la identidad cultural de la nación.

Este paso enfatiza el papel cada vez más extendido del indonesio en la comunicación internacional, además de ser una forma de apreciación de la riqueza de la lengua y la cultura indonesias que continúa desarrollándose en el mundo de la educación y la cultura global.

La determinación del indonesio como lengua oficial de la UNESCO fue anunciada en la 42ª Asamblea General en París el 20 de noviembre de 2023, mediante la Resolución 42 C/28, según informó Antara. Con los resultados consensuados de los delegados, el indonesio ostenta oficialmente el estatus de décimo idioma oficial en el organismo mundial que se centra en la educación, la ciencia y la cultura.

El Gobierno de la República de Indonesia presentó previamente una propuesta oficial a la UNESCO el 29 de marzo de 2023, con el objetivo de fortalecer la posición de los indonesios en los foros globales. Ahora, el indonesio se utilizará en varios documentos oficiales, como informes de sesiones, enmiendas constitucionales y resoluciones emitidas por la UNESCO.

Este paso permite al pueblo indonesio acceder a los documentos y políticas de la UNESCO en su propio idioma nacional, de modo que el público en general pueda comprender más fácilmente la información y las políticas globales.

En las disposiciones del Reglamento de la Conferencia General de la UNESCO, existen dos categorías de idiomas utilizados en la reunión, a saber, idiomas oficiales e idiomas de trabajo.

El idioma oficial se utiliza para traducir documentos importantes y comunicaciones formales, mientras que el idioma de trabajo se utiliza en discusiones, debates y preparación de documentos diarios durante el juicio.

En 2025, la UNESCO designó diez idiomas oficiales, a saber:

árabe

indonesio

mandarín

Inglés

Francés

hindi

italia

portugués

Rusia

Español

Mientras tanto, los seis idiomas de trabajo que aún se utilizan son el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. Los delegados que utilicen un idioma no laboral deben proporcionar traducción a uno de los idiomas de trabajo para que la comunicación siga siendo eficaz durante la sesión.

La UNESCO considera que la diversidad lingüística es una base importante para construir un entendimiento intercultural y fortalecer la cooperación entre países. Con la incorporación del indonesio como idioma oficial, el mundo se está volviendo más consciente de las riquezas lingüísticas y culturales de Indonesia.